Je ne veux pas faire le hater, mais cela devrait être une motivation pour les petits gamins. Avec 11 points de moyenne, tu peux toucher 200 millions de dollars…", lâchait le MVP de la saison régulière en 2000, dans le podcast All Things Considered. Mais la donne a changé depuis. Shaq a visiblement changé de costume, encore une fois. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le consultant de TNT multipliait les piques envers Rudy Gobert, notamment sur contrat . "", lâchait le MVP de la saison régulière en 2000, dans le podcast. Mais la donne a changé depuis.

Invité de l'émission Rex Chapman Show jeudi, l'ancien pivot a salué les performances du Français. Mieux, le Big Cactus s'est plutôt montré élogieux envers le numéro 27 du Jazz. "Rudy Gobert n’est plus un big man standard de NBA. L’intérieur standard de NBA, on veut maintenant qu’il joue les pick and pop et qu’il shoote au large. Rudy lui est grand, costaud, il joue dur et il est excellent en défense. C'est le défenseur de l’année." Rien que ça.

Shaquille O'Neal Crédit: Getty Images

NBA Le Jazz toujours au top, Doncic encore magique 13/02/2021 À 08:30

Gobert, un modèle à suivre pour les jeunes, parole de Shaq

L'ancien All-Star a également invité les jeunes à suivre l'exemple du Jazzman et de son profil "à l'ancienne". "Regardez-le. Suivez-le. Vous ne serez pas LeBron, Kobe ou KG. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de grands joueurs, même aujourd'hui, qui peuvent faire ce qu'il (Rudy) est capable de faire et qui auraient intérêt à le suivre."

Actuellement en tête de la conférence ouest avec sa franchise du Utah Jazz dont il est l'une des têtes d'affiche, Gobert est également en course pour un troisième titre de défenseur de l'année dans la grande ligue, après ceux de 2018 et 2019. Un titre qu'il devrait normalement disputer avec Ben Simmons, le meneur de Philadelphie. Avec Shaq désormais "dans la poche", c'est en tout cas une belle petite victoire que vient de décrocher le Tricolore avant la dernière ligne droite de la saison.

Gonzaga battu par Baylor : pas de sacre pour Ayayi mais de bien belles promesses

NBA Gobert : "Si ton objectif ne paraît pas fou, c’est qu’il n’est pas assez élevé" 02/11/2020 À 19:33