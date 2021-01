Quand on cherche Rudy Gobert, on finit par le trouver. Le grand Shaquille O'Neal l'a appris à ses dépens. Jamais le dernier quand il s'agit de dire du mal des joueurs qui évoluent au poste qui était le sien lors de son illustre carrière en NBA (notamment sous le maillot des Lakers), "le Shaq" n'a pas hésité à s'attaquer au contrat en or massif signé par le pivot français avec les Utah Jazz (205 millions de dollars, soit 167 millions d'euros, sur 5 ans de 2021 à 2026). Des déclarations qui, ajoutées à une nouvelle provocation sur les réseaux sociaux, ont fini par faire réagir le Français lundi.

O'Neal s'est ainsi livré ces derniers jours à des critiques particulièrement injustes à l'égard de Gobert. "Je ne vais pas faire le 'hater' (l’envieux). Ça devrait être une source d’inspiration pour tous les petits enfants. Vous tournez à 11 points de moyenne en NBA et vous pouvez obtenir un contrat à 200 millions...", a-t-il persifflé avec une ironie grinçante dans le podcast All Things Considered.

Je vais continuer à déjouer les pronostics

Et comme si ce n'était pas assez, le Shaq en a rajouté une couche sur son compte Instagram, publiant un montage photo d'un duel fictif de géants entre le Français et lui, accompagné du message suivant : "Contre lui, j'aurais inscrit 45 points, pris 16 rebonds et raté 10 lancers francs en trois quarts-temps. Dans le même temps, il aurait marqué ses 11 points, pris 4 rebonds et aurait été sorti du terrain pour avoir commis 5 fautes."

Si dans un premier temps, le post a semblé faire rire Gobert qui y a répondu d'un "J'imagine qu'on ne saura jamais", accompagné de quelques sourires, le Français a fini par répondre sur un ton plus sérieux lundi. "Si les gens veulent continuer de parler de moi en mal, où à le discréditer, ça les regarde, et tout ça montre aussi qui il sont. Je serai toujours heureux qu'un 'frère' (sic) déjoue les pronostics et réussisse. Et je vais continuer à les déjouer", a-t-il tweeté.

Elu deux saisons d'affilée meilleur défenseur de la ligue, Gobert a fait des progrès sur le plan offensif ces dernières années (il affiche 16 points de moyenne en ce début de saison). Et il a encore montré tout son talent dans la nuit de dimanche à lundi face aux Spurs (130-109), faisant office de muraille infranchissable à l'intérieur avec pas moins de 6 contres. Reste à savoir dans quelle mesure le Shaq pense réellement ce qu'il dit, et si ce n'est pas avant tout une manière de faire le "show" avec le traditionnel "trash talking" dont les fans de NBA sont friands...

