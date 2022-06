Ca fera, au moins temporairement, un souci en moins pour les fans des Warriors. Très inquiets après la blessure de Steph Curry à la fin du Game 3, perdu par la franchise de San Francisco sur le parquet des Celtics (116-100), les fans californiens peuvent être rassurés : le meneur de jeu a assuré de sa présence pour le quatrième match de la série, en dépit de sa douleur à la jambe gauche.

Une douleur mais de la détermination

Je vais jouer. C'est tout ce que je sais pour le moment", a laconiquement répondu Curry, interrogé sur sa participation. "Je sais que je vais jouer, il faut juste voir comment la jambe réagit. Nous verrons comment je me sens demain." Mercredi soir, il se voulait déjà rassurant sur son état tout en concédant avoir "évidemment un peu mal". Ses partenaires et son coach, eux ", a laconiquement répondu Curry, interrogé sur sa participation. "" Mercredi soir, il se voulait déjà rassurant sur son état tout en concédant avoir "". Ses partenaires et son coach, eux , espéraient absolument un prompt retour , au risque de devoir surmonter l'insurmontable, privés de leur meilleur joueur sur ces play-offs.

A quatre minutes du terme de la rencontre, Al Horford, le pivot des Celtics, à la lutte avec Curry pour un ballon, est lourdement tombé sur sa jambe gauche. Grimaçant de douleur au sol, le double MVP (2015, 2016), si brillant avant ce coup dur (31 pts à 12/22, 4 rbds), s'est relevé péniblement, puis il a continué à jouer une minute de plus, avant de finalement regagner sur le banc. La blessure lui a rappelé l'entorse du pied dont il avait souffert en mars, sans que cela ne nécessite d'examen plus approfondi, tel qu'une IRM (imagerie par résonance magnétique). "Parce que j'ai déjà eu ça, je suis déjà passé par là", a-t-il dit.

"Dès que vous commencez à faire quelques pas, vous savez si vous allez courir normalement. A l'époque, je n'avais pas pu. Hier, je le pouvais. Cela m'a rassuré car ce n'était pas si grave", a-t-il ajouté. Et de détailler la façon pour lui de récupérer au mieux. "Ca consiste à environ dix heures et demie de sommeil, quelques plongeons de la jambe dans un bac à glace." Ses Warriors, menés 2 à 1 dans la série, doivent impérativement empocher le match 4 à Boston. Et avec Curry dans leurs rangs, ils peuvent encore espérer revenir à hauteur des Celtics.

