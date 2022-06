Il y avait sans doute quelques stars en devenir sur la scène du Barclays Center dans la nuit de jeudi à vendredi pour la draft NBA. Le Orlando Magic, qui a choisi Paolo Banchero en première position , espère par exemple que celui-ci en devienne une. Même chose pour le Thunder avec Chet Holmgren ou pour Houston avec Jabari Smith Jr. Mais la draft, c'est aussi un lieu où se montrer peut être utile et plutôt sympathique. Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a pu s'en rendre compte. Aux Etats-Unis aussi, il est une star.

Ad

NBA La "surprise" Banchero en n°1, Dieng à OKC : ce qu'il faut retenir de la draft IL Y A 3 HEURES

Celui qui a choisi de rester au PSG et de résister aux sirènes pourtant alléchantes du Real Madrid a ainsi répondu à de nombreuses interviews et pu montrer qu'il avait aussi du toucher avec les mains à l'occasion d'un petit exercice de shoot. Mais Mbappé est surtout un modèle de réussite pour les jeunes joueurs alors on lui a demandé s'il avait des conseils à donner. "Avant tout, ils doivent profiter du moment, a souri le Français. Ça n'arrive qu'une fois dans leur vie. Ce n'est que le début de quelque chose de grand. Ils devront travailler, ils savent que c'est dur en NBA".

Interrogé sur la position qu'il occuperait dans une équipe NBA, Mbappé est resté prudent, avançant qu'il serait sans doute plus sage pour lui de rester sur le côté à profiter du spectacle, eu égard selon lui à ses piètres qualités dans le domaine. Suiveur de la grande ligue, l'attaquant parisien nous a appris qu'il était un fan des Los Angeles Lakers, dont il pense qu'ils vont beaucoup bouger cet été et dont il espère qu'ils pourront viser le titre l'année prochaine, et qu'il avait pour joueurs préférés LeBron James et Kevin Durant. Un seul Français a été choisi cette année lors du premier tour de la draft : Ousmane Dieng par le Oklahoma City Thunder en 11e position.

NBA De LaMelo à Dieng : Comment l’Australie est devenue le nouvel eldorado pour les talents de demain HIER À 06:41