Malgré l'absence des Lakers aux playoffs cette saison, LeBron James s'est distingué sur le plan personnel. Selon le magazine américain Forbes , le quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) est devenu le premier basketteur en activité à devenir milliardaire. En guise de comparaison, Michael Jordan avait dû attendre l'année 2014, soit onze ans après sa retraite de joueur, pour que son patrimoine atteigne dix chiffres. L'ex-légende des Chicago Bulls était jusqu'ici le seul basketteur de l'histoire à avoir atteint ce niveau.

'", déclarait LeBron James en 2014 au magazine GQ. Forbes précise qu'il aurait touché 385 millions de dollars (environ 358 millions d'euros) avec les Cavaliers, le Heat et les Lakers, tout en ajoutant ses revenus liés aux différents partenariats plus ses actifs de cryptomonnaie. Le joueur des Lakers est par ailleurs le deuxième sportif le mieux payé au monde derrière Lionel Messi et devant Cristiano Ronaldo, selon le dernier classement établi par Forbes.