Le match 2 entre Memphis et Golden State ne restera pas seulement dans les mémoires pour le show Ja Morant . Les Grizzlies sont revenus à hauteur grâce à leur électrisant meneur. Peut-être a-t-il été aidé par l'absence de Gary Payton II. Dès la troisième minute de la rencontre, l'arrière des Warriors a dû rejoindre les vestiaires, sérieusement blessé. Alors qu'il partait en contre-attaque vers le cercle, Payton II a été frappé à la tête par le joueur des Grizzlies Dillon Brooks et est mal retombé sur le bras gauche. Le premier bilan est sans appel : fracture du coude et une très probable absence jusqu'à la fin des playoffs.

Le coach de la franchise de San Francisco, Steve Kerr, ne décolère pas. Pour l'homme aux huit bagues de champion (cinq en tant que joueur, trois comme entraîneur), le geste de Brooks dépasse les limites. "Ce n'était pas physique, c'était sale" a-t-il réagi à chaud

au sujet de la dureté installée par les Grizzlies dans le premier quart-temps. Une intensité qui n'est jamais retombée de tout le match, âpre, dur jusqu'à la dernière possession.

"Dillon Brooks a brisé le code"

Et cette même pression n'était visiblement pas retombée des veines de Kerr après-match. "En play-offs, tout le monde va être dans la compétition, tout le monde va se battre. Mais il y a un code dans cette ligue, que les joueurs suivent, vous ne mettez jamais la saison ou la carrière d'un joueur en danger en l'attrapant en l'air et en le frappant en pleine tête."

"Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais c'était sale", a-t-il insisté, touché par le sort de son joueur, qui a longtemps peiné à intégrer un effectif en NBA, avant de se montrer indispensable aux Warriors cette saison par ses qualités défensives. Steve Kerr l'avait d'ailleurs propulsé dans son cinq de départ dans cette série pour limiter l'impact de Ja Morant. "Gary s'est défoncé pour réussir à se faire une place ces dernières années dans cette ligue, qui a finalement trouvé un foyer et qui jouait comme un dingue cette année. Les play-offs, ça devrait être le moment de sa vie. Et un gars arrive et le frappe en pleine tête. Dillon Brooks a brisé le code d'honneur."

Points de suture et doigts d'honneur

Cette blessure contrarie les plans de Golden State, qui va désormais espérer un retour de blessure d'Andre Iguodala. Mais cette action, qui avait déjà entraîné l'expulsion de l'ailier de Memphis pour faute flagrante, pourrait aussi coûter aux Grizzlies. La NBA pourrait suspendre le Canadien pour son geste, comme elle l'avait plus tôt dans la saison pour le joueur des Milwaukee Bucks Grayson Allen sur son homologue de Chicago Alex Caruso. Allen avait été suspendu un match pour des faits similiaires.

Il s'agit déjà de la deuxième expulsion en deux matches dans cette série Grizzlies – Warriors après celle de Draymond Green lors du match un. Dans le bouillant FedEx Forum, Green s'est fait de nouveaux amis la nuit dernière, alors qu'il se dirigeait vers les vestiaires pour se faire poser des points de suture suite à un coup de coude involontaire. Sorti sous la bronca des tribunes, l'intérieur de Golden State leur a répondu par des doigts d'honneur. "Si vous huez quelqu'un qui saigne au niveau de l'oeil, après avoir reçu un coup de coude au visage, vous devriez vous faire virer, a réagi l'All-Star des Warriors. S'ils veulent jouer les durs, je peux l'être aussi. L'amende, je vais la prendre... Je gagne 25 millions de dollars par an, ça devrait aller." Le match 3, cette fois en Californie, promet déjà.

