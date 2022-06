player option" lui assurant une nouvelle saison à près de 45 millions d'euros de salaire. Le but ? Permettre à Philadelphie, où il devrait tout de même toujours évoluer la saison prochaine, de garder une force de frappe financière pour renforcer son effectif à l'approche de la période dite de " La star des Sixers James Harden n'activera pas sa "" lui assurant une nouvelle saison à près de 45 millions d'euros de salaire. Le but ? Permettre à Philadelphie, où il devrait tout de même toujours évoluer la saison prochaine, de garder une force de frappe financière pour renforcer son effectif à l'approche de la période dite de " free agency ".

"The Beard", qui a rejoint l'équipe en février en provenance des Brooklyn Nets, serait prêt à accepter un salaire moindre que ce qu'il pouvait exiger, selon The Athletic, alors que les Sixers cherchent à les entourer, lui et le pivot Joel Embiid, de nouveaux talents. Le Philadelphia Inquirer annonce d'ailleurs la possible venue de PJ Tucker, qui a joué avec Harden à Houston, quand l'actuel président de Philadelphie, Daryl Morey, y était manager général.

Pour rappel, après l'élimination contre Miami, Harden a assuré vouloir rester à Philadelphie et faire tout ce qu'il pourrait pour aider l'équipe à se renforcer.

