Confirmant sa pente ascendante, Atlanta, encore porté par Trae Young auteur de 36 points, a eu le dernier mot (129-121) sur les Lakers, encore dépourvus de LeBron James, dimanche en NBA alors que les Clippers se sont promenés à Charlotte (115-90). Ce 7e succès d'affilée s'est dessiné dans le money-time pour les Hawks (10e à l'Est), quand Young (également 12 passes et 5 rebonds) a encore élevé son niveau de jeu. Il a planté une banderille derrière l'arc pour redonner l'avantage (112-110) aux siens, sans que LA ne parvienne à inverser la tendance. Ceci, malgré une grande performance de Malik Monk (33 pts, 8/14 à longue distance, 10 rebonds, 5 passes).

John Collins (20 pts, 11 rbds) et Onyeka Okongwu (16 pts), le "facteur X" en sortie de banc avec deux dunks importants dans les dernières minutes, ont également contribué pour Atlanta enfin revenu, semble-t-il, à son niveau de la saison passée, quand les Hawks ont atteint la finale de conférence (battus par Milwaukee). Il n'y a pas que les Hawks qui soient contraints à une remontée au classement, car les Lakers, après cette troisième défaite consécutive, sont engoncés au 9e rang à l'Ouest, soit eux aussi en position de barragistes pour les playoffs.

Ils n'ont pas démérité dans ce match, menant même de onze longueurs dans le sillage d'Anthony Davis (27 pts) et Russell Westbrook (20 pts, 12 passes). Mais l'absence de James, reparti à Los Angeles pour soigner un gonflement du genou droit, a pesé en fin de match, quand il prend d'habitude ses responsabilités.

Dans l'autre rencontre de la mi-journée, à Charlotte, les Clippers ont fait montre d'une excellente performance collective, en l'absence persistante de leurs stars Kawhi Leonard (genou), Paul George (coude), et de Nicolas Batum (dos). Plus de la moitié des points ont été inscrit par le banc (62 contre 21 pour celui des Hornets), Brandon Boston Jr en inscrivant 19, tout comme le leader offensif Reggie Jackson. LA reste 7e à l'Ouest, tout comme Charlotte à l'Est.

