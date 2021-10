Au moins, personne ne l’accusera d’avoir produit une ligne de stats impressionnante au détriment du collectif. Mardi, pour ses débuts en NBA avec un maillot des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a vécu une soirée compliquée. Voire cauchemardesque. 8 points (à 4/13), 5 rebonds, 4 passes décisives et autant de ballons perdus en 35 minutes. Et surtout, la défaite au bout, pour les "Pourpre et Or", dans leur salle face aux Warriors (114-121).

La mauvaise performance de Westbrook prend des proportions d’autant plus grandes lorsqu'on la compare à celles des deux autres superstars des Lakers : LeBron James (34 points, 11 rebonds, 5 passes) et Anthony Davis (33 points, 11 rebonds) ont fait le boulot. A l’issue de cette rencontre de l’"opening night", les deux leaders des champions 2020 ont été questionnés sur la mise en route compliquée de leur clinquante recrue. Ils ne l’ont, logiquement, pas accablée, mais n’ont pas éludé le problème.

NBA Vous en doutiez ? LeBron attaque sa 19e saison en pleine forme IL Y A 3 HEURES

MVP, champion, déception… Nos pronostics pour la saison

"C'est un enfant de L.A."

LeBron a évoqué "la tension du premier match" comme piste d’explication. Surtout pour un Westbrook originaire de Los Angeles et, enfin, joueur de la franchise majeure de la ville : "Beaucoup de choses ont dû se bousculer dans sa tête. C’est un enfant de L.A., il a grandi en regardant les Lakers, puis après tant d’années (il est en NBA depuis 2008, NDLR), il enfile un maillot des Lakers, au Staples Center…"

King James pense ainsi que jouer détendu était une gageure pour Westbrook : "Je peux seulement imaginer combien d’amis, de contacts, de gens de sa famille ont voulu venir voir ce match, son premier en tant que Laker. Toutes ces choses-là, ces demandes, cela va se calmer au fur et à mesure de la saison." D’où la confiance affichée par le "franchise player" de 36 ans : "Je ne suis pas inquiet du tout pour Russ".

Le King a encore des défis devant lui : 5 records dans le viseur de LeBron

"Qu'il soit Russell Westbrook"

Comment va-t-il parvenir à trouver ses marques dans sa nouvelle équipe ? Certainement pas en se reniant, en essayant d’être plus gestionnaire, selon Anthony Davis : "Nous attendons de lui qu’il soit lui-même, qu’il soit agressif, qu’il soit Russell Westbrook, le gars pour qui on a fait un trade. Une fois qu’il le sera, on saura comment jouer avec lui, ce n’est qu’une question d’apprentissage."

Le coach Frank Vogel est dans la même optique. Faire venir Westbrook et lui demander de jouer comme Chris Paul n’aurait pas de sens : "Qu’il soit agressif, qu’il soit en mode attaque (…) Il a juste besoin de temps, de passer des minutes sur le terrain avec ces gars." Mais s’épanouir dans le rôle du troisième larron après avoir été, souvent, le mâle alpha et, parfois, le lieutenant, cela n’a rien d’évident.

J’ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie, pour mettre un sourire sur son visage

"Il a juste besoin d’être lui-même, abonde LBJ, à fond dans son rôle de leader. J’ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie, pour mettre un sourire sur son visage (…) Je ne veux pas qu’il soit trop dur avec lui-même, ce n’est qu’un match." Qui plus est un match que les Lakers ont longtemps semblé maîtriser, menant de six points à la pause, avant de réaliser, notamment, une fin de 3e quart-temps très mauvaise face à une équipe de Golden State décomplexée par son statut d’outsider.

Une touche de positif que l’ancien meneur d’OKC ne semblait pas enclin à pointer du doigt. C’est un Westbrook "fermé" qui s’est présenté devant la presse. Il n’a pas voulu se retrancher derrière l’excuse toute trouvée, du trop-plein de pression : "Cela n’avait rien de différent d’un match normal, à part le fait que c’était à la maison." Il a confirmé avoir eu une discussion avec Davis et James, juste après la rencontre. Sans en détailler la teneur. Mais on peut parier que le mot "agressivité" y a été prononcé.

45,8M de dollars pour le n°1 : Le Top 10 des salaires de la saison

NBA MVP, champion, déception… Nos pronostics pour la saison HIER À 08:28