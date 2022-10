Coup dur pour Damian Lillard. Touché lors de la défaite des Blazers mercredi contre le Heat de Miami (119-98), le joueur souffre d'une contracture au mollet droit et sera absent durant une à deux semaines. Après cette rencontre, Lillard avait reconnu que son mollet le faisait un peu souffrir avant-même le match et qu'il avait persisté sur le parquet pendant toute la première période. "Ce n'est pas quelque chose qui m'a inquiété outre mesure", avait-il déclaré.

Ce coup d'arrêt survient après un très encourageant début de saison pour "Dame Time", qui n'avait plus joué depuis le mois de janvier et une blessure abdominale l'ayant contraint à une opération. En quatre rencontres disputées, il tourne à 31 points de moyenne. Les Blazers, qui comptent 3 victoires et 1 défaite, accueillent les Houston Rockets vendredi, avant de recevoir les Memphis Grizzlies mercredi prochain.

"Maintenant, je dois juste être intelligent, et m'assurer que je fasse bien quelques séances d'étirement chaque jour. Je ne jouerai donc probablement pas le match de vendredi. Cela me donnera six jours, à raison de deux à trois séances par jour, pour essayer d'être rétabli", a-t-il dit.

