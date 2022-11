Les Clippers pourraient être euphoriques. Ils ont remporté leur dernier match, grâce à une performance éclatante de Paul George. L’ancien franchise player des Pacers a compilé 35 points à 57,7% de réussite, 9 rebonds et 8 passes lundi soir face aux Rockets, battus 95-93 à Los Angeles. Il a surtout réalisé un moneytime somptueux : offrande pour Ivica Zubac, flèche décochée longue distance, interception puis tir (soyeux) de la gagne au menu. Dire qu’il n’est que le bras droit de Kawhi Leonard… mais c’est, entre autres, là que le bât blesse.

Leonard a disputé seulement deux des sept premiers matches de l’exercice 2022-2023. Le taiseux ailier de 31 ans n’est pas totalement débarrassé de ses problèmes physiques, alors que la perspective de son retour en forme dessinait les contours d’une saison ambitieuse pour "l’autre" franchise de L.A., qui n’a jamais connu l’honneur de conquérir le titre NBA. En cause, comme le relate ESPN : une raideur dans son genou droit, opéré à l'été 2021 en raison d’une déchirure partielle du ligament antérieur. D’où un parfum d’inquiétude en Californie.

Kawhi Leonard avec les Clippers contre les Lakers Crédit: Getty Images

"Frustré" et absent encore (au moins) deux matches

"Il [Kawhi Leonard] est frustré, après tout le travail effectué depuis 15 mois, il n’est pas là où il aimerait en être, physiquement", maugrée le coach des Clippers, Tyronn Lue, avant de tenter, péniblement, de se montrer rassurant : "Cela s’améliore, c’est la chose la plus importante." Une amélioration difficile à percevoir, alors que "The Klaw" avait endossé le costume du remplaçant de luxe pour l’entame de la saison, face aux Lakers et aux Suns (14 puis 11 points inscrits en 21 minutes) avant d'effectuer un recul stratégique, en sortant de la rotation.

Le double MVP des Finales (2014 et 2019) ne sera pas du voyage de son équipe au Texas (match à Houston mercredi, à San Antonio vendredi), précise ESPN, sans s’aventurer au moindre pronostic concernant dimanche, contre Utah. Pour beaucoup de joueurs, l’appréhension serait relative et l’hypothèse d’une prudence exacerbée de sa franchise avancée sans crainte. Seulement, l’intéressé n’est pas des plus loquaces et la jurisprudence-Spurs pousse à se méfier, dès que Kawhi Leonard est concerné par une histoire de blessure manquant de clarté.

L’incompréhension à San Antonio

En 2017-2018, le feuilleton de son absence pour une douleur à la cuisse droite a abouti à son divorce avec San Antonio. L’ancien coéquipier de Tim Duncan, Manu Ginobili ou autre Tony Parker avait pris leur relais. Il avait tout pour devenir leur successeur sur le long terme, en tête de gondole du navire texan. Mais les tensions entre la franchise et son "clan", autour de la question de sa guérison, étaient trop fortes.

La suite, c’est un titre homérique avec les Raptors et, depuis 2019, ce projet-Clippers qui lui tient à cœur - il est originaire de Los Angeles - mais ne décolle pas. Ou si peu. Le spectre d’un nouveau conflit concernant la gestion de son corps, entre son entourage familial et son employeur, peut faire trembler les fans d’une équipe dont la profondeur d’effectif est louée… mais qui peine à se mettre en route (3 succès, 4 revers).

Tim Duncan en discussion avec Kawhi Leonard durant le match de la série Clippers-Spurs Crédit: AFP

Clippers pas au niveau, au-delà de son absence

Parce que même sans Kawhi Leonard, Paul George, John Wall, Nicolas Batum and co. ont le pedigree pour gagner des matches. Beaucoup de matches. Le récital de George face à des Rockets moins ambitieux à court terme n’aurait pas eu lieu d’être, si le succès de L.A. avait été large. Ce même "PG13" sortait qui plus est d’une rencontre désastreuse : 14 points à 5/19, dans une défaite face aux Pelicans (91-112).

Un enchaînement sinusoïdal dont la gravité est mesurée, quand deux superstars de la ligue peuvent se répartir le travail. Ce doit être la force du duo George-Leonard, assemblage d’ailiers réputés excellents des deux côtés du terrain qui a fait naître de l’excitation il y a trois ans. Mais depuis, il y a eu des déceptions - les playoffs 2020 en point d’orgue -, de l’impatience… et l’inquiétude revient toquer à la porte.

