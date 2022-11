C'est un coup dur pour Minnesota. Karl-Anthony Towns sera absent au moins "quelques semaines", à la suite d'une blessure à un mollet contractée lors du match disputé lundi à Washington. Le All Star des Wolves a passé une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a confirmé le diagnostic, à savoir une "contracture au mollet droit", a-t-on indiqué mardi soir de même source. "Il est indisponible pour une durée indéterminée et sa situation sera réévaluée d'ici quelques semaines", ont précisé les Wolves.

"KAT", qui a inscrit en moyenne plus de 20 points par match depuis le début de la saison, s'est blessé lors du troisième quart-temps lors de la défaite face aux Wizards lundi soir (142-127). Il s'est effondré sur une action en se tenant le bas de la jambe et a quitté le terrain avec l'aide de son coéquipier Rudy Gobert. D'après la chaîne sportive ESPN, la durée de son indisponibilité pourrait être "de quatre à six semaines".

Les Wolves n'ont pas réussi le début de saison espéré et présentent à ce jour un bilan négatif de 10 victoires et 11 défaites (11e de la conférence Ouest). Minnesota, qui reste sur trois revers, reçoit lors des trois prochaines rencontres, en commençant par les Memphis Grizzlies (3e, 12-8) mercredi.

