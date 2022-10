Kyrie Irving a réussi à faire parler de lui. Et encore une fois, ce n'est pas grâce à ses performances sur le terrain. Coutumier de propos polémiques ces dernières années, le meneur des Nets fait régulièrement jaser en NBA pour des prises de positions controversées. Alors que la saison est sur le point de reprendre dans quelques semaines, il a remis ça en postant sur Instagram une vidéo du militant trumpiste Alex Jones.

Complotiste, ce dernier avait été condamné pour avoir menti sur la tuerie d'une école primaire à Sandy Hook . Et dans la vidéo diffusée par Irving, Jones évoquait un "" "" qui penserait à libérer des "". "", écrit la star de Brooklyn sur son compte. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir. Et notamment Kareem Abdul-Jabbar, la légende des Bucks et des Lakers. "", a lancé la légende de la NBA.