La claque : 153 points encaissés pour les Nets !

Jusqu'où vont descendre les Brooklyn Nets ? On les pensait déjà pas loin du fond mais les coéquipiers de Kevin Durant (27 points) creusent encore et toujours. La preuve avec la claque reçue sur le parquet de Sacramento Kings pourtant seulement à l'équilibre avant le match : 153-121 ! Oui, les Nets ont encaissé 153 points et concédé un écart final de 32 unités. Humiliant et inquiétant.

Humiliant parce que jamais dans son histoire, faite pourtant de très bas, l'équipe de New York n'avait pris autant de points dans un match de saison régulière. Déjà cueillis dans le premier quart-temps, Kevin Durant (27 points) et les siens ont continué de couler tout au long de la partie (73-54 à la pause, 115-82 après trois quart-temps). A peine ont-ils relevé la tête dans un ultime quart remporté 39-38 mais le mal était évidemment fait.

Inquiétant parce que quand une équipe encaisse autant de points, on peut légitimement se demander si les joueurs ont mis l'implication nécessaire. Privés de Kyrie Irving, les Nets ont semblé accepter leur sort. L'éviction de Steve Nash n'a pas agi comme le déclic espéré et ce groupe semble déjà à bout de souffle.

Le joueur : Luka Doncic éteint les Clippers

Superbe affiche entre Los Angeles et Dallas mardi soir, et ce malgré l’absence de Kawhi Leonard, toujours convalescent. Les deux équipes se sont livrés un duel intense et serré dans le quatrième quart-temps. Duel finalement remporté par les Mavericks sur le fil (103-101) grâce à l’inévitable Luka Doncic. Le Slovène, l’un des principaux candidats au titre de MVP cette saison, a inscrit 35 points en plus de ses 11 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Il a surtout planté le panier pour la gagne à une vingtaine de secondes du buzzer. Un tir à trois-points assassin pour éteindre pour de bon des Clippers finalement pas passés loin du hold-up.

Les Angelenos ont effectivement compté 15 points de retard à l’issue du premier quart-temps et même 22 longueurs à la pause (54-32). Mais ils sont revenus, notamment par l’intermédiaire d’un excellent Nicolas Batum (22 points). Les joueurs de Tyronn Lue ont livré une belle résistance en recouvrant leur déficit jusqu’à prendre la tête dans les dernières minutes. Puis Doncic est passé par là. Comme très souvent lors des rencontres entre ces deux équipes.

Le match : Portland renverse San Antonio en cinq minutes

Les Spurs menaient encore 106 à 100 à 5 minutes de la fin du match la nuit dernière. Les Blazers enchaînaient même les tirs ratés et la jeune troupe de Gregg Popovich se dirigeait vers un beau succès à l’extérieur. Puis Damian Lillard s’est réveillé. Le meneur All-Star a été l’un des principaux contributeurs d’un 17-4 passé par les siens pour finir le match. Portland l’a donc emporté sur le fil, 117-110 pour aller chercher sa dixième victoire de la saison en quatorze rencontres. Lillard, auteur de 22 points et 11 passes, a été bien épaulé par Jerami Grant (29 points) et Anfernee Simons (23).

La performance : CJ McCollum et les Pelicans s’offrent les Grizzlies

Sans Zion Williamson, blessé, New Orleans a battu Memphis (113-102) en surfant sur les 30 points du vétéran CJ McCollum. L’arrière des Pelicans a répondu aux 36 points de Ja Morant. Il a aussi distribué 9 passes décisives aux Brandon Ingram (19 pts), Larry Nance (19) et compagnie. La franchise de Louisiane revient à un petit succès de son adversaire du soir au classement.

L’image : Ja Morant est incroyable

Changement de main en l’air pour aller marquer. Waouh.

Les Français : Nicolas Batum excellent pour Los Angeles

Nicolas Batum continue à monter doucement en régime. Déjà auteur de 10 points au match précédent, son plus haut total de la saison, il en a inscrit 22 contre les Mavericks. Le tout sans rater le moindre tir ! Un beau 7 sur 7, et en plus à trois-points ! Le Français a activé la gâchette automatique, notamment dans le money-time. Mais ça n’a pas suffi. Batum a mené la révolte des Clippers en deuxième mi-temps mais ce sont tout de même les Mavericks qui l’ont emporté sur le fil.

Tous les scores

Mavericks - Clippers : 103-101

Jazz - Knicks : 111-118

Trail Blazers - Spurs : 117-110

Pelicans - Grizzlies : 113-102

Kings - Nets : 153-121

