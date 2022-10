Le match : Phoenix domine Golden State

Après les Nuggets, maintenant les Suns. Les Warriors peinent à prendre le dessus sur les meilleures équipes de la Conférence Ouest sur ce début de saison. Ils ont encore mordu la poussière la nuit dernière, cette fois-ci contre Phoenix donc (134-105). La franchise de l’Arizona a maîtrisé les champions en titre en se reposant sur la performance d’un Devin Booker encore une fois très inspiré et auteur de 34 points.

Ad

NBA "Résister aux sirènes de l'argent" : Parker regrette les départs précoces en NBA IL Y A 18 HEURES

Les Suns ont profité des largesses défensives de leurs adversaires pour inscrire 37 points dans le premier quart-temps, creusant ainsi un premier écart. Ils ont remis un coup d’accélérateur au retour des vestiaire – battant les Warriors à leur propre jeu – pour se diriger doucement vers une nouvelle victoire. Un troisième quart-temps et une rencontre que Klay Thompson a fini dans les vestiaires. En effet, l’arrière All-Star est venu coller son front contre celui de Booker avant de s’énerver au point d’être expulsé par les arbitres pour la première fois de sa carrière. Une éjection qui témoigne de la frustration du joueur, pas au mieux physiquement et agacé d’être limité dans son temps de jeu par le staff. Au final, Thompson est sans doute d’abord e colère contre lui-même suite à un enchaînement de contre-performance. Il a fini la partie avec 2 points à 1 sur 8 aux tirs.

Phoenix a gagné 3 de ses 4 premiers matches et semble en mesure de refaire une très belle saison. Golden State est à 2-2.

Le joueur : Luka Doncic, 37 points insuffisants contre les Pelicans

Luka Doncic était le seul All-Star sur le terrain lors du match entre Dallas et New Orleans suite aux forfaits de Brandon Ingram et de Zion Williamson. Et il a assumé son statut en inscrivant 37 points tout en prenant 11 rebonds et en distribuant 7 passes décisives. En revanche, ce qui est plus surprenant c’est que les Mavericks n’ont pas su saisir cette opportunité et se sont inclinés contre des Pelicans décidément très profonds en termes d’effectif.

8 des 9 joueurs utilisés par New Orleans ont marqué plus de 10 points. Dont 22 pour le sophomore Trey Murphy III, auteur d’un sans faute avec 8 sur 8 aux tirs dont 4 sur 4 derrière la ligne à trois-points. Menés au cours du quatrième quart-temps, les Pelicans ont réussi à revenir au score avant de l’emporter. Doncic a manqué le panier pour la gagne lors de l’ultime possession de la partie.

La performance : Shai Gilgeous-Alexander mène le Thunder à sa première victoire

Shai Gilgeous-Alexander n'a pas fait de cadeau aux Clippers, son ancienne équipe. Privés de Kawhi Leonard et Paul George, les Californiens n'ont rien pu faire contre le meneu canadien. Il a compilé 33 points, 5 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 3 blocks pour guider Oklahoma City vers sa première victoire en quatre matches (108-94).

L’image : Jaden Ivey fait le spectacle

Un panier bien fantasque du jeune arrière athlétique des Pistons.

Les Français : Nicolas Batum titulaire mais battu

Aligné dans le cinq majeur à la place de Kawhi Leonard mardi soir, Nicolas Batum a marqué 8 points et pris 4 rebonds mais ses Clippers ont perdu contre le Thunder. Ousmane Dieng a joué 10 minutes pour Oklahoma City, le temps d’inscrire 2 points. Soirée à oublier pour Killian Hayes, qui n’a pas rentré une seule de ses six tentatives. Le jeune meneur finit avec 2 rebonds en 17 minutes, en plus de la défaite de ses Pistons contre les Wizards (99-120).

Tous les scores

Wizards - Pistons : 120-99

Pelicans - Mavericks : 113-111

Thunder - Clippers : 108-94

Suns - Warriors : 134-105

NBA Harden lance enfin les Sixers, Morant s'occupe des Nets HIER À 05:19