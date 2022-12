Le joueur : Donovan Mitchell étincelant contre les Lakers

Le retour du roi LeBron James sur ses terres de l’Ohio a été gâché, à la fois par la sortie prématurée d’Anthony Davis, malade, et par la performance dantesque de Donovan Mitchell. Le nouveau prince de Cleveland a mené les Cavaliers à la victoire contre les Lakers (116-102) en inscrivant 43 points, son match le plus productif de la saison. L’arrière All-Star a inscrit 29 points en deuxième période pour assurer le succès de son équipe, actuellement troisième de la Conférence Est. "C'est toujours bon de gâcher un retour à la maison", glissait le héros du soir en souriant.

Rapidement privés de Davis, monstrueux lors des dix derniers matches mais bien trop fatigué et limité à 8 minutes mardi soir, les Lakers ont pu compter sur les 21 points et 17 rebonds de James. Mais Mitchell a frappé encore plus fort devant un public désormais acquis à sa cause. Jarrett Allen (24 points, 11 rebonds) et Darius Garland (21 ponts, 11 passes) ont eux chacun fini en double-double.

Le match : Les Mavericks de Doncic s’en sortent de justesse contre les Nuggets

Le duel entre les deux superstars européennes Luka Doncic et Nikola Jokic a tourné à l’avantage du premier. Le Slovène a compilé un triple-double – 22 points, 10 rebonds et 12 passes – malgré sa maladresse (5 sur 17 aux tirs) et Dallas a battu Denver d’un petit point (116-115). Les Mavericks se sont pourtant mis à l’abri en prenant 10 longueurs d’avance sur un nouveau panier de Tim Hardaway Jr (29 points) à 4 minutes de la sirène finale (111-101).

Mais les Nuggets ont alors inscrit 11 points de suite, dont 8 pour le seul Bruce Brown, afin de reprendre les commandes. Ils restaient alors 37 secondes de jeu. Une possession plus tard, les Mavs se sont redonnés de l’air grâce à un panier primé de Dorian Finney-Smith, bien servi par Doncic. Les deux équipes ont ensuite multiplié les passages sur la ligne des lancers-francs mais ce sont bien les Texans qui ont tenu bon jusqu’au bout.

Les Français : Killian Hayes discret malgré la victoire

Les Pistons ont battu le Heat, assez nettement (116-96), avec 31 points de Bojan Bogdanovic. Toujours aux commandes à Detroit, Killian Hayes a été plutôt maladroit (2 sur 8) et il a terminé avec 6 points et 6 passes en 23 minutes.

Tous les scores

Cavaliers - Lakers : 116-102

Mavericks - Nuggets : 116-115

Heat - Pistons : 96-116

