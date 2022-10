Le match : Morant et Bane plus forts que Durant et Irving !

Quel spectacle. Giflés par les Mavericks pour leur premier duel avec une équipe qui aspire au haut de tableau, les Grizzlies se sont relancés en s’imposant contre les Nets lundi soir (134-124). Une rencontre excitante rythmée par les cartons des différentes stars sur le terrain. Au final, Ja Morant et Desmond Bane, auteurs de 38 points chacun, ont été supérieurs à Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont fini avec une longueur de moins que leurs adversaires (37 points chacun).

Brooklyn a pris les commandes du match à l’issue de la première mi-temps (64-69) mais les joueurs de Steve Nash ont complètement raté l’entame du troisième quart-temps. Memphis a alors passé un 17-2 sous l’impulsion de Bane (8 paniers primés). Les Grizzlies l’ont emporté 45 à 28 sur la période et n’ont plus été rejoints ensuite. Morant se chargeant lui aussi de répondre à Irving et Durant. C’est la troisième victoire en quatre matches pour la franchise du Tennessee. Les Nets compilent eux deux défaites en trois sorties.

Le joueur : James Harden en patron pour les Sixers

Après trois défaites de suite, les Sixers attendaient patiemment leur premier succès. "J’ai eu le sentiment que nous étions à 0-82", confie par exemple James Harden. Les voilà soulagés depuis lundi soir. Philadelphie a enfin débloqué son compteur en prenant le dessus sur Indiana (120-106), justement sous l’impulsion de "The Beard". Plutôt en réussite depuis le début de la saison, malgré des déboires de son équipe, l’ancien MVP a compilé 29 points, 9 rebonds et 11 passes décisives la nuit dernière. Avec notamment deux paniers primés qui ont accentué l’écart en faveur des Sixers dans les dernières minutes.

Joel Embiid n’a pas été en reste avec 26 points en 28 minutes. Tobias Harris a ajouté 18 points. Les Pacers restent un adversaire modeste et les joueurs de Doc Rivers n’ont pas réglé tout leur problème simplement en décrochant cette première victoire. Mais ce succès peut provoquer un déclic en rassurant un peu les troupes.

La stat : 22

Comme le nombre de points inscrits par Anfernee Simons dans le troisième quart-temps contre Denver la nuit dernière. En feu, le jeune arrière des Blazers a planté 6 paniers à 3-points en 12 minutes et Portland a dominé son adversaire sur cette période (44-25) pour aller s’offrir une quatrième victoire de suite (135-110).

La surprise : Houston fait tomber Utah

Surprise uniquement parce que le Jazz a commencé la saison avec trois victoires de suite. Là où les Rockets, à l’inverse, ont enchaîné trois revers consécutifs. Mais l’équipe texane a mis fin à sa série tout en stoppant celle de son adversaire en s’imposant 114 à 108. Kevin Porter Jr a inscrit 26 points et Jalen Green en a ajouté 25. Les deux formations devraient a priori squatter les profondeurs du classement de la Conférence Ouest cette saison.

Les Français : Rudy Gobert ne peut éviter la défaite des Wolves

Soirée délicate pour Rudy Gobert. Limité à 31 minutes, le pivot français n’a pas rentré un seul tir mais il n’en a pris que 4. Il a fini avec 11 points, 7 rebonds et 3 blocks. Ses Timberwolves se sont inclinés contre les Spurs (106-115). C’est la troisième victoire de la saison pour les jeunes troupes de San Antonio. Peu en réussite, Evan Fournier a tout de même contribué au nouveau succès des Knicks en inscrivant 8 points.

Tous les scores

Sixers - Pacers : 120-106

Heat - Raptors : 90-98

Knicks - Magic : 115-102

Bulls - Celtics : 120-102

Rockets - Jazz : 114-108

Grizzlies - Nets : 134-124

Timberwolves - Spurs : 106-115

Trail Blazers - Nuggets : 135-110

