Le joueur : Joel Embiid plante encore plus de 50 pions !

Presque un mois jour pour jour après avoir démantelé le Jazz en claquant 59 points, Joel Embiid est devenu le premier joueur de la saison à atteindre la barre des 50 unités à deux reprises en mitraillant les Hornets la nuit dernière : 53 points à 20 sur 32 aux tirs et 11 sur 11 aux lancers-francs, 11 rebonds et la victoire pour les Sixers (131-113).

Ses coéquipiers l’ont alimenté en ballons toute la soirée et les défenseurs de Charlotte n’ont rien pu faire. Le pauvre Mason Plumlee a été pris de vitesse tout en étant dominé physiquement. Embiid lui a brutalement dunké dessus en fin de deuxième quart-temps, moment où il a inscrit 15 points en 3 minutes pour permettre à Philadelphie de prendre le large.

"On dit qu’il faut servir celui qui a la main chaude. Il faut le faire tant que la défense n’arrive pas à le stopper une ou deux fois. (…) Mes coéquipiers m’ont trouvé en faisant bouger la balle pendant tout le match", notait Embiid. Et ça a payé. James Harden s’est notamment efforcé de servir sa superstar. Il a fini avec 16 passes décisives en plus de ses 19 points.

Le match : Zion Williamson et les Pelicans assoient leur domination à l’Ouest

New Orleans a battu Phoenix (129-124) pour la deuxième fois en trois jours. Les Pelicans ont cette fois-ci eu besoin d’une prolongation pour venir à bout des Suns privés de Devin Booker mais ils ont tout de même fait forte impression, à l’image de Zion Williamson, auteur de 35 points, exactement comme au match précédent. L’intérieur All-Star a tout de même manqué un lancer dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, permettant ainsi à Chris Paul d’égaliser à 2 secondes du buzzer. Williamson a eu une dernière tentative pour achever ses adversaires mais son ultime tentative a rebondi sur le cercle.

Ça n’a fait que retarder l’échéance. CP3 a pris sa sixième faute en prolongation, rejoignant ainsi Deandre Ayton (28 points) sur le banc. Zion et CJ McCollum (29 points) ont alors porté l’estocade. Ils auraient pu finir le boulot plus tôt mais les Suns ont passé un 18-8 dans le money time pour revenir à hauteur des Pelicans. C’est la septième victoire consécutive pour New Orleans et la neuvième au cours des dix dernières rencontres. La franchise de Louisiane caracole en tête de la Conférence Ouest et elle affirme de plus en plus son statut de prétendant au trophée.

La performance : LeBron James et Anthony Davis combinent 69 points

Après trois défaites de suite, les deux superstars des Lakers ont pris les choses en main. LeBron James a marqué 35 points et Anthony Davis en a ajouté 34 (en plus de ses 15 rebonds et 7 passes) menant ainsi Los Angeles à la victoire contre Detroit (124-117). Un duo nécessaire pour prendre le dessus sur les Pistons, portés par un excellent Bojan Bogdanovic (38 points). Malgré ce carton, les Angelenos ont tout de même été poussés dans leurs derniers retranchements et c’est Austin Reaves, servi par James, qui délivré son équipe avec un panier à trois décisif dans les derniers instants.

La série : 4 victoires de suite pour les Knicks

Portés par un Julius Randle en bonne forme depuis plusieurs jours, les Knicks ont décroché un quatrième succès de rang en battant les Kings (112-99) dimanche soir. L’intérieur All-Star a marqué 27 points, tout comme son jeune coéquipier RJ Barrett. Randle a marqué tous ses points en première mi-temps avant… de se faire éjecter dans le troisième quart-temps. Heureusement sans incidence pour la franchise new-yorkaise, qui avait déjà creusé l’écart au moment de sa sortie. Les joueurs de Tom Thibodeau sont huitièmes à l’Est.

L’action : AJ Griffin, le rookie des Hawks terrasse les Bulls au buzzer

Un panier pour la gagne assez rocambolesque pour le jeune AJ Griffin (17 points), qui s’est retourné en l’air pour achever les Bulls (123-122) en prolongation. C’est déjà le deuxième buzzer beater de sa jeune carrière !

Les Français : Killian Hayes altruiste

Peu en réussite aux tirs, Killian Hayes n'a marqué que 5 points la nuit dernière mais il a délivré 9 passes décisives. Theo Maledon a inscrit 9 points pour les Hornets en sortie de banc.

Tous les scores

Pelicans - Suns : 129-124

Knicks - Kings : 112-99

Magic - Raptors : 111-99

Sixers - Hornets : 131-113

Hawks - Bulls : 123-122

Rockets - Bucks : 97-92

