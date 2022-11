Le match : Les Nets se donnent un peu d’air

On n’ose imaginer ce qui aurait pu se passer si les Nets s’étaient une nouvelle fois inclinés contre les Pacers lundi soir. Quoiqu'en fait, on imagine très bien. Steve Nash aurait pu être – et sera peut-être – le premier coach à perdre son job cette saison. Alors la situation reste très problématique à Brooklyn mais les New-yorkais ont au moins retrouvé le chemin de la victoire en battant les Pacers la nuit dernière (116-109). Et comme souvent, ils doivent ce succès à une grande performance de Kevin Durant. L’ailier All-Star, qui n’est toujours pas descendu sous la barre des 25 points cette saison, a inscrit 36 unités et est allé chercer 9 rebonds et 7 passes décisives. Kyrie Irving l’a très bien épaulé en compilant 28 points, 6 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Nicolas Claxton a ajouté 19 points.

"C’est très important pour nous de rebondir. C’est un bon résultat mais je m’attarde surtout sur le processus et j’ai trouvé que nous avions un super état d’esprit", confie Nash. C’est seulement la deuxième victoire de la saison pour les Nets. Ils restaient sur 4 défaites de suite avant le match de lundi. Ils ont encore beaucoup de boulot à accomplir pour vraiment relever la barre. Mais il leur reste aussi beaucoup de temps, même si l’atmosphère pesante renforce le sentiment d’urgence à Brooklyn.

Le joueur : Jrue Holiday donne une nouvelle victoire aux Bucks

Déjà tombeurs des Warriors dimanche soir, les Pistons ont failli mettre un autre cador à terre la nuit dernière. Mais ils ont fini par s’incliner de justesse contre les Bucks (108-110). Milwaukee peut remercier Jrue Holiday. Le meneur vétéran a inscrit le panier à trois-points pour la gagne à 45 secondes du buzzer, alors que les deux équipes étaient encore à égalité 105-105.

Holiday a fini la rencontre avec 25 points, 7 rebonds et 10 passes décisives. Tout va bien pour les champions 2021, vainqueurs de leurs six premiers matches de la saison. Ils sont les seuls toujours invaincus en NBA. Et dire qu’ils n’évoluent même pas encore à pleine puissance puisque Khris Middleton est encore convalescent…

Le héros : Paul George sauve les Clippers

Déjà pas au mieux, les Clippers ont évité de justesse une défaite embarrassante contre les Rockets. Ils se sont imposés d'un cheveux (95-93) en surfant sur la performance d'un grand Paul George. Aux commandes de l'équipe en l'absence de Kawhi Leonard, l'ailier All-Star a inscrit 35 points (avec 9 rebonds, 8 passes et 6 interceptions !) en plus du panier pour la gagne. Une masterclass.

La série : 3 victoires de suite pour les Sixers

Ça va un peu mieux pour Philadelphie, paradoxalement depuis que Joel Embiid, blessé, ne joue pas. Les Sixers ont décroché un troisième succès de rang en battant les Wizards (118-111) sous l’impulsion de leurs deux arrières. James Harden a compilé 23 points et 17 passes décisives. Tyrese Maxey a lui marqué 28 points. Les joueurs de Doc Rivers ont passé un 27-6 à cheval sur le troisième et le quatrième quart-temps pour compter jusqu’à 18 points d’avance. Ils se sont ensuite relâchés, laissant Kristaps Porzingis (32 points) et les siens recoller à 5 longueurs. Mais les Sixers ont tenu bon et ils affichent désormais un bilan de 4 victoires en 8 matches après avoir débuté la saison avec 3 revers de suite.

La stat : 10

Comme le nombre de balles perdues par Trae Young la nuit dernière. Il a aussi délivré 10 passes décisives mais n’a marqué que 14 points, bien en-dessous de ses standards habituels. Le meneur des Hawks a souffert contre la multitude défenseurs polyvalents des Raptors. Du coup, Toronto a écrasé Atlanta (139-109) avec notamment 31 points de Pascal Siakam.

La performance : Ja Morant, 37 points mais une nouvelle défaite

Revenu dans la rotation des Grizzlies, Ja Morant a planté 37 points mais il n’a pas pu mener son équipe à la victoire contre une surprenante équipe du Jazz. Utah l’a emporté contre Memphis (121-105) et porte désormais son bilan à 6 victoires en 8 rencontres.

Les Français : Nicolas Batum décisif en défense

Discret en attaque (2 points et 3 rebonds), Nicolas Batum a parfaitement défendu sur l'ultime tentative des Rockets. Il a contesté le layup qui aurait pu être synonyme d'égalisation et donc de prolongation pour Houston. Theo Maledon a marqué 2 points en 11 minutes pour les Hornets.

Tous les scores

Hornets - Kings : 108-115

Wizards - Sixers : 111-118

Nets - Pacers : 116-109

Raptors - Hawks : 139-109

Bucks - Pistons : 110-108

Jazz - Grizzlies : 121-105

Clippers - Rockets : 95-93

