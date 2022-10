Dans une sphère basket où les stats et les chiffres sont plus omniprésents que jamais, c'est un record d'une simplicité élémentaire et d'une importance immense qui risque de tomber cette saison. LeBron James, qui aura 38 ans fin décembre, entame sa 20e saison avec un cumul de 37 062 points marqués en 1 366 matches de saison régulière. Il n'est plus qu'à 1 325 unités de la marque référence de "KAJ", ancienne légende des Lakers, qui a fini sa carrière en 1989, à 42 ans, avec 38 387 points en 1 560 matches disputés sur deux décennies.

Ad

"King James", qui a marqué 1 695 points la saison dernière, tournant à plus de 30 points de moyenne en 56 rencontres (sur 82 possibles), n'a totalisé moins de 1 325 points qu'à une seule reprise, lors de la saison 2020-21, finie avec 1 126 pions marqués, en ayant manqué plus de la moitié du calendrier en raison de blessures.

NBA Favoris pour le titre ou prêts à imploser : Que vont faire les Nets ? IL Y A 16 HEURES

S'il est fidèle à sa moyenne de 27,1 points par match sur l'ensemble de sa carrière, LeBron aura besoin de 49 rencontres pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire. Déjà recordman de titularisations au All-Star Game (18) et de points marqués (385), il pourrait là aussi rejoindre Kareem Abdul-Jabbar, le plus capé de tous, avec 19 participations.

Stockton passeur intouchable, Paul meilleur "chipeur", Jokic comme Bird ?

James, qui rêve évidemment de glaner une 5e bague de champion même si ses Lakers ne font pas partie des favoris, a d'autres objectifs individuels pour un peu plus gonfler son héritage, même si les records en la matière lui semblent hors de portée. Actuellement septième meilleur passeur de l'histoire (10 045), LeBron qui en réussit plus de 300 par saison depuis le début de sa carrière, peut faire un bond au 4e rang et dépasser Magic Johnson (10 141 passes), Mark Jackson (10 334) et Steve Nash (10 335).

Chris Paul, toujours en activité chez les Suns le devance assez largement (10 977), sans lui-même être en mesure de dépasser Jason Kidd (12 091) et John Stockton (15 806). En revanche, au jeu des interceptions, avec 2 453 ballons déjà chipés, il peut doubler Michael Jordan (2 514), troisième du classement derrière Kidd (2 684) et Stockton (3 265).

Chris Paul en marge du All-Star Game, le 20 février 2022 Crédit: Getty Images

Sur le plan des récompenses, Nikola Jokic (Denver) tentera lui de décrocher un troisième titre consécutif de MVP. Un exploit qu'aucun joueur n'a réussi depuis Larry Bird entre 1983 et 1986, qui parvint alors à imiter Wilt Chamberlain (1965-1968) et Bill Russell (1960-1963).

En ce qui concerne les records de franchise, la nouvelle saison verra probablement Damian Lillard et Bradley Beal devenir les meilleurs marqueurs de l'histoire des Portland Trail Blazers et des Washington Wizards, pour supplanter les emblématiques Clyde Drexler et Elvin Hayes. Enfin et pas des moindres: si les Celtics ou les Lakers, rivaux honnis qui comptent chacun 17 sacres, remportent le championnat en juin 2023, ils deviendront l'équipe la plus titrée de l'histoire.

Lebron James (Lakers) contre les Celtics Crédit: Getty Images

NBA Plus que 9 Frenchies en NBA : Luwawu-Cabarrot et Tillie mis à la porte HIER À 13:32