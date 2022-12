Le match : Les Celtics écrasent les Suns

Le premier à l’Est contre le premier à l’Ouest. Un sacré choc en perspective. Une affiche finalement à sens unique. Boston a fait étalage de toute sa puissance en activant le rouleau-compresseur dans les 20 premières minutes pour écraser Phoenix dans l’Arizona. Une victoire impressionnante, 125 à 98. Une de plus pour l’équipe du Massachussetts, vainqueure de 21 de ses 26 premiers matches cette saison.

Les Celtics ont pris le dessus d’entrée (31-21) et ils ont creusé l’écart avant la pause (69-42). Il n’y avait déjà plus match. Offensivement, défensivement, ils ont été supérieurs dans tous les domaines tout en s’appuyant sur les performances individuelles de leurs deux superstars. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont marqué 25 points chacun. Le meilleur duo de la NBA et la meilleure équipe du championnat.

Les Suns ont pourtant pu compter sur le retour de Chris Paul, absent depuis 14 matches. Mais le futur Hall Of Famer manquait évidemment de rythme. Il a sombré, comme tous ses coéquipiers, et il a fini avec 4 points et 4 passes en 26 minutes.

Le joueur : Antetokounmpo impresionne

Montrezl Harrell a peut-être piqué le mauvais compétiteur. L’intérieur de Philadelphie avait essayé d’empêcher Giannis Antetokounmpo de s’entraîner aux lancers-francs sur le parquet des Sixers après une défaite des Bucks. De quoi agacer le Grec, au point où ce dernier a fini par renverser une échelle. Il n’a cessé d’enchaîner les cartons depuis. Le double MVP a par exemple posté 35 points, 6 rebonds et 7 passes décisives lors d’une victoire contre les Kings mercredi soir (126-113).

Une performance impressionnante de plus pour celui qui, sans doute à l’heure actuelle, est le meilleur joueur du monde. Antetokounmpo n’est plus descendu sous la barre des 30 points depuis cet incident contre Philly. Soit huit matches de suite à 30 points ou plus, série en cours. Avec dans le lot six victoires pour Milwaukee.

La performance : Le trio des Bulls à la relance

Pas toujours à leur avantage cette saison, les trois stars de Chicago ont mené leur équipe vers la victoire contre Washington mercredi soir (115-111). DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic ont compilé 77 points en marquant respectivement 27, 25 et 25 pions chacun. Le premier nommé a même inscrit 15 de ses 27 unités dans le quatrième quart-temps pour permettre aux Bulls de repasser devant et de l’emporter sur le fil. La franchise de l’Illinois reste douzième à l’Est, un rang et une victoire derrière son adversaire de la nuit.

Le record : Ja Morant dépasse Marc Gasol à Memphis

26 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Ja Morant a fait un peu de tout pour permettre à Memphis de battre Oklahoma City (123-102). Son deuxième triple-double de la saison mais aussi le septième de sa carrière entamée en 2019. Tous sous la tunique des Grizzlies. Et c’est déjà un record de franchise. Morant fait ainsi mieux que Marc Gasol. Il est parti pour rester un moment dans le Tennessee et s’inscrire comme… le meilleur joueur de l’Histoire de l’organisation.

L’action : Le Jazz "vole" la victoire aux Warriors sur l’ultime possession

Excellent pressing des joueurs d’Utah pour récupérer la balle alors qu’ils étaient menés d’un petit point par Golden State. Simone Fontecchio a fini au dunk à une seconde du buzzer et le Jazz l’a emporté contre les Warriors in-extremis (124-123). Une belle victoire collective et un sacré hold-up pour la franchise de Salt Lake City, menée de 4 points dans les 13 dernières secondes face à un adversaire privé de la plupart de ses cadres.

Les Français : Rudy Gobert fait la moisson aux rebonds

Les Wolves ont gâché une avance de 23 points mais ils ont quand même fini par battre les Pacers la nuit dernière. Avec un excellent Rudy Gobert, décisif dans les derniers instants de la partie. Il a cumulé 16 points et surtout 21 rebonds avec aussi 3 interceptions et 2 contres. Le pivot n’a pas tremblé sur la ligne et il a bloqué l’une des dernières tentatives de Buddy Hield. Un match qui va lui faire du bien.

Très belle performance également pour Killian Hayes, auteur d’un double-double (17 points, 12 passes) malgré la défaite des Pistons contre les Pelicans. Titulaire avec les Clippers, Nicolas Batum a aussi fait un très bon match. Le vétéran a inscrit 16 points (4 paniers primés), pris 4 rebonds et offert 5 passes décisives en 38 minutes. Mais il n’a pas pu empêcher la courte défaite de son équipe contre le Magic après prolongation. Theo Maledon a marqué 5 points en sortie de banc pour les Hornets.

Tous les scores

Magic - Clippers : 116-111

Nets - Hornets : 122-116

Knicks - Hawks : 113-89

Raptors - Lakers : 126-113

Bulls - Wizards : 115-111

Grizzlies - Thunder : 123-102

Bucks - Kings : 126-113

Timberwolves - Pacers : 121-115

Pelicans - Pistons : 104-98

Jazz - Warriors : 124-123

Suns - Celtics : 98-125

