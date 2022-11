Le match : 7e victoire de suite pour Boston

Vainqueurs de leur Conférence et finalistes en juin, les Celtics ont déjà repris la tête à l’Est. Ils sont allés chercher une 11e victoire en 14 matches, la 7e de suite, en battant le Thunder lundi soir (126-122). Un succès arraché dans le money time à la faveur d’un dernier quart-temps dominateur (37-26). Boston peut remercier Marcus Smart, auteur de 20 de ses 22 points au retour des vestiaires. Avant ça, la franchise du Massachusetts a compté jusqu’à 15 longueurs de retard et elle a eu toutes les peines du monde à contenir l’inarrêtable Shai Gilgeous-Alexander.

La star canadienne d’Oklahoma City a marqué 37 points, comme la veille contre New York. Sauf que cette fois-ci, ça n’a pas suffi. Jayson Tatum a compilé 27 points et 10 rebonds tandis que Jaylen Brown a ajouté 26 points et 6 passes.

Le joueur : Jordan Poole relance les Warriors

Pas toujours en réusite depuis le début de la saison, Jordan Poole a claqué 36 points lors d'une large victoire des Warriors contre les Spurs. Le pistolero de Golden State a pris le relais d'un Stephen Curry qui n'a pas eu besoin de forcer. Il a donc converti 13 de ses 20 tentatives, avec un joli 5 sur 10 à 3-points. Les champions en titre en profitent pour retrouver le chemin de la victoire, leur 6e en 7 matches à domicile. En revanche, ils ont perdu les 7 rencontres disputées loin de leurs terres cette saison.

L’action : Jimmy Butler étouffe Devin Booker, Miami renverse Phoenix

Devin Booker contre Jimmy Butler. Deux des meilleurs joueurs de la ligue face à face, non pas seulement sur une rencontre mais aussi lors de l’ultime action de la soirée. Celle pour la gagne. Bien sur ses appuis, impressionnant défensivement comme il sait le faire, Butler a bloqué la dernière tentative de Booker pour assurer au Heat la victoire contre les Suns (113-112).

Miami a souffert et Phoenix a mené de 13 points au cours du quatrième quart-temps. Mais les Floridiens ont cravaché sous l’impulsion de Bam Adebayo. Le pivot américain a marqué 30 points tout en convertissant les deux lancers qui ont permis à son équipe de passer devant à 35 secondes du buzzer. Booker, 25 points, a ensuite eu l’occasion de donner la victoire aux siens. Mais Butler s’est élevé pour le stopper. Sans doute l’une des plus belles images de la nuit.

La performance : Atlanta s’offre Milwaukee

Malgré Giannis Antetokounmpo (27 points), les Bucks se sont inclinés contre les Hawks (106-121). Atlanta s’est reposé sur son cinq majeur pour faire plier l’équipe la plus impressionnante de ce début de saison. De’Andre Hunter a inscrit 24 points, Trae Young en a ajouté 21 et Dejounte Murray 19. C’est seulement la troisième défaite pour Milwaukee, qui perd donc sa première place à l’Est.

Le dunk : Aaron Wiggins grimpe au-dessus de tout le monde

L'illustration de l'expression "monté sur ressorts."

Les Français : Théo Maledon excellent en sortie de banc

Doublure de LaMelo Ball aux Hornets, Théo Maledon s’est montré plus efficace que le meneur All-Star la nuit dernière. Le jeune joueur a inscrit 14 points en sortie de banc, sans rater un seul tir. 4 sur 4, dont 2 sur 2 derrière l’arc, avec aussi 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Killian Hayes a inscrit 6 points avec 3 rebonds et autant d’interceptions lors de la défaite des Pistons contre les Raptors. Bonne sortie de Nicolas Batum avec les Clippers. Le vétéran a cumulé 10 points et 6 rebonds.

Tous les scores

Pistons - Raptors : 111-115

Magic - Hornets : 105-112

Celtics - Thunder : 126-122

Heat - Suns : 113-112

Rockets - Clippers : 106-122

Bucks - Hawks : 106-121

Warriors - Spurs : 132-95

