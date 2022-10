Le match : Les Clippers remportent le derby de Los Angeles

Les Clippers se sont fait peur. Au contrôle après le retour des vestiaires, ils ont encaissé un 12-2 pour laisser les Lakers repasser devant en début du quatrième quart-temps. Mais ils ont tout de même trouvé les ressources pour l’emporter et ainsi lancer leur saison avec une victoire. Une première sortie réussie pour Kawhi Leonard et ses coéquipiers. L’ailier All-Star a fêté son retour à la compétition après plus d’un an d’absence. Sorti du banc, il a inscrit 14 points dont 6 en fin de partie pour assurer le succès de son équipe.

Les Lakers ont été plus solides sur ce deuxième match après leur défaite contre les Warriors en ouverture de la saison mardi soir. Ils ont notamment mieux défendu. Mais leur première faiblesse reste la même que lors du premier match : ils sont incapables de mettre des tirs extérieurs, même grands ouverts. Reggie Jackson et Luke Kennard ont chacun mis un panier lointain juste après que les mauves et or aient repris l’avantage.

De leur côté, les joueurs de Darvin Ham ont raté leurs 8 tentatives derrière l’arc dans le money time. Et ils ont ainsi laissé filer leurs rivaux vers la victoire. Ils ont fini à 9 sur 45 à trois-points sur cette rencontre. Bonnie Walker IV a été l’une des satisfactions de la soirée avec 26 points au compteur. Une longueur de plus qu’Anthony Davis. LeBron James a marqué 20 points. Les Clippers ont fait l’étalage de leur profondeur d’effectif avec 6 joueurs à plus de 10 points dont 15 pour John Wall.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo déjà bien jambes

C’est sans Khris Middleton et Pat Connaughton que les Bucks ont attaqué la saison la nuit dernière. De quoi mettre encore plus de pression sur Giannis Antetokounmpo. Mais la superstar n’a pas déçu les siens. Comme toujours ou presque. Ses 21 points, 13 rebonds, 8 passes et 3 contres ont permis à Milwaukee de prendre l’emporter de justesse contre Philadelphie (90-88). Le double MVP, bouillant d’entrée, a mis son équipe sur les bons rails en inscrivant 10 points sans rater le moindre tir (4 sur 4) lors d’un premier quart-temps maîtrisé par la franchise du Wisconsin (30-24).

Les Sixers sont revenus au score malgré un Joel Embiid bien muselé (15 points à 6 sur 21, 4 balles perdues). Déjà auteur de 35 points lors du premier match de la saison mardi, James Harden a frôlé le triple-double en finissant avec 31 points, 8 rebonds et 9 passes. Il a notamment planté 16 points dans les 12 dernières minutes pour remettre Philadelphie aux commandes de la partie. Moment choisi par Wesley Matthews pour assommer les Sixers avec un panier à trois-points décisif à 23 secondes de la sirène. Un tir lointain qui a redonné l’avantage aux Bucks, cette fois-ci pour de bon.

"Si la balle arrive dans les mains de Wes, vous êtes quasiment sûr qu’il va le mettre", note Brook Lopez. Harden a eu l’occasion de répondre à Matthews et de faire gagner les siens mais il a raté sa dernière tentative. Philadelphie s’incline donc pour la deuxième fois en deux matches contre un concurrent direct à l’Est.

Le Français : Nicolas Batum discret

Aligné pendant seulement 10 minutes, Nicolas Batum n'a pas pris le moindre tir. Il a fini avec 0 point. En revanche, il a capté 5 rebonds.

L’image : Patrick Beverley promet les playoffs aux fans des Lakers

Le genre de séquence qui peut vite devenir un running gag et se retourner contre Beverley dans quelques mois. Parce que dans le jeu, les Lakers sont encore loin de faire figure de candidat sérieux aux playoffs.

Tous les scores

Sixers - Bucks : 88-90

Lakers - Clippers : 97-103

