Le match : Les Warriors maîtrisent et martyrisent les Lakers

Il y avait une classe d’écart entre les Warriors, sacrés champions en juin, et les Lakers, onzièmes de la dernière saison régulière. Et bien ça n’a pas changé en quelques mois. Stephen Curry et ses partenaires n’ont eu aucun mal à se défaire de l’équipe hollywoodienne, dominée et même humiliée sur ce premier match (123-109).

LeBron James a fait ses statistiques en compilant 31 points, 14 rebonds et 8 passes mais il a dû se sentir bien seul par moment en seconde mi-temps. Surtout, sa performance masque à peine la piètre prestation collective de Los Angeles. Un vrai contraste avec une formation de Golden State bien en place et où les recrues Donte DiVincenzo et JaMychal Green semblent déjà prêtes à contribuer.

Les Warriors n’ont pas eu à forcer leur talent. Ils ont pris les commandes tôt dans la partie avant de faire exploser leurs adversaires au retour des vestiaires, avec un troisième quart-temps décisif (32-19) pour creuser l’écart. Leur marque de fabrique. Ils ont aussi profité des nombreuses erreurs et oublis défensifs d’une équipe des Lakers décidément à la peine. Maladroits derrière l’arc (10 sur 40 après avoir commencé à 2 sur 20), pas assez appliqués (21 balles perdues), les hommes de Darvin Ham paraissent encore loin du compte.

James, Anthony Davis et Russell Westbrook ont inscrit 77 points à eux trois mais le banc s’est montré inexistant. Les trois stars ont fait pression pour recoller au score dans les dernières minutes mais Curry a porté les coups de grâce avec un panier lointain, plus la faute. Ça démarre déjà fort pour les champions en titre, favoris à leur propre succession en juin prochain.

Le(s) joueur(s) : Jayson Tatum et Jaylen Brown

Joe Mazzulla a eu le droit à sa douche d’eau froide, celle infligée par tous ses joueurs euphoriques après la première officielle sur le banc pour l’ancien assistant d’Ime Udoka (suspendu pour la saison par sa franchise). Une manière de célébrer une entrée en matière réussie avec la victoire des Celtics contre les Sixers (126-117) en ouverture de la nouvelle saison NBA. Le coach peut remercier ses deux meilleurs joueurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown. Les deux All-Stars ont été les moteurs des finalistes sur ce choc au sommet à l’Est.

Avec 35 points chacun, et donc 70 en cumulé, ils ont pris le dessus sur Joel Embiid (26 points, 15 rebonds, 5 passes) et James Harden (35-8-7). Tatum a été particulièrement tranchant dans le troisième quart-temps, moment où Boston a dessiné sa victoire, en inscrivant 17 points à 7 sur 9 aux tirs. Brown a pris son relais dans le money time en plantant 13 points dans les 12 dernières minutes. Bonne première également pour Malcolm Brogdon, recrue phare de l’intersaison des Celtics auteur de 16 points à 7 sur 11 en sortie de banc.

L’image : Stephen Curry dédicace Brittney Griner

Stephen Curry a profité de la cérémonie de remise des bagues de champions pour rendre hommage à Brittney Griner, dont c’était l’anniversaire mardi. La star WNBA est incarcérée en Russie depuis février après avoir été arrêté à l’aéroport avec du liquide de vapoteuse contenant du cannabis.

Le fail : James Harden baptise le Shaqtin A Fool

Le crossover de James Harden a envoyé Marcus Smart quinze mètres plus loin et l’arrière des Sixers s’est moqué de son vis-à-vis en claquant une petite danse de l’épaule. Tout ça pour envoyer un airball dans la foulée.

Tous les scores

Celtics - Sixers : 126-117

Warriors - Lakers : 123-109

