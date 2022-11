La série noire : Et de 5 pour les Warriors

Steve Kerr a-t-il voulu provoquer un électrochoc ? Pour son 10e match de la saison, Golden State a déjà mis au repos ses meilleurs joueurs, Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson et Andrew Wiggins. Les autres ont bien tenté de résister à des Pelicans très bons en ce début de saison mais ils ont été un peu courts (114-105).

Mené par les 20 points de Poole et les 18 de Kuminga et Jérome, Golden State n'a perdu que de neuf points, soit pratiquement l'écart concédé dans le deuxième quart-temps (35-27). Côté Nouvelle-Orléans, Brandon Ingram a inscrit 26 points, CJ McCollum et Larry Nance Jr. 20 et Zion Williamson 16. Ce revers est le cinquième consécutif pour les Warriors qui n'en finissent plus de chuter dans la hiérarchie à l'ouest.

L'équipe invaincue : Qui va arrêter Milwaukee ?

Huit matches et désormais huit victoires pour les Milwaukee Bucks. Ils avaient de quoi se méfier face aux Timberwolves du duo Karl-Anthony Towns - Rudy Gobert mais le deuxième succès de la saison à l'extérieur fut une formalité. Un départ rapide (+8 après un quart-temps) puis une gestion parfaite leur ont assuré une soirée relativement tranquille (115-102).

Giannis Antetokounmpo s'est fendu d'un triple-double (26 points, 14 rebonds et 11 passes) mais il a été maladroit au tir (7/17 et 10/20 aux lancers). Les Bucks peuvent donc triompher d'une équipe solide sans que leur superstar soit à son meilleur niveau. Derrière le Grec c'est une nouvelle fois Jrue Holiday qui a brillé (29 points). Rudy Gobert a été discret (7 points, 13 rebonds).

La rechute : Les Lakers battus

Et pourtant Russell Westbrook semble devoir être un sixième homme de luxe. Sur le banc pour la quatrième fois de suite, le meneur a été le meilleur marqueur des siens (26 points) mais les Lakers ont été battus par l'équipe surprise du début de saison, le Jazz (130-116) dans une nouvelle "performance" défensive désastreuse pour les coéquipiers de LeBron James (17 points, 10 rebonds, 8 passes). Les Lakers sont à 2 victoires et 6 défaites, le Jazz à 7 succès pour 3 revers.

La performance de la nuit : Doncic toujours aussi chaud

Luka Doncic n'avait pas aimé son entame de saison 2021/2022 et comptait bien se rattraper pour le nouvel opus de la NBA. Chose faite et ce n'est pas les Toronto Raptors qui vont dire le contraire. Battus d'un petit point (111-110), les Canadiens n'ont rien pu faire pour endiguer les vagues slovènes. C'est ni plus ni moins qu'une masterclass qu'a servie Doncic : 35 points (à 10/15), 8 rebonds et 6 passes.

Le plus dingue, c'est que ce match du meneur des Mavericks est un peu en dessous de son rythme depuis la reprise. En sept matches avant celui face aux Raptors, Luka Doncic tournait à 36 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne à 51% au tir. Il faut le dire, ce sont des chiffres de MVP. Dallas a remporté cinq de ses huit premiers matches.

Les Français de la nuit : Petit match pour tout le monde

Si Rudy Gobert n'a pas brillé dans la défaite des Wolves face aux Bucks (7 points, 13 rebonds), les autres Français sur les parquets cette nuit n'ont pas fait beaucoup mieux. Nicolas Batum (3 points, 4 rebonds, 2 passes) a été discret dans le succès des Clippers sur les Spurs tout comme Kilian Hayes, décidément en difficulté cette saison, dans le revers des Pistons à Cleveland (2 points, 2 passes). Utilisé en sortie de banc, Evan Fournier s'est contenté de 2 points en 14 minutes.

Les résultats de la nuit :

Minnesota - Milwaukee 102 - 115

LA Lakers - Utah 116 - 130

Dallas - Toronto 111 - 110

La Nouvelle-Orleans - Golden State 114 - 105

Boston - Chicago 123 - 119

Detroit - Cleveland 88 - 112

Indiana - Miami 101 - 99

Philadelphie - New York 104 - 106

Washington - Brooklyn 86 - 128

Phoenix - Portland 106 - 108

Memphis - Charlotte 130 - 99

San Antonio - LA Clippers 106 - 113

