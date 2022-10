Ce n'est pas une tendance, c'est une certitude. Aux Etats-Unis, où il est très attendu cette semaine alors qu'il va disputer deux matches d'exhibition avec les Metropolitans 92 contre l’Ignite Team à Las Vegas, les experts sont presque unanimes : Victor Wembanyama sera le numéro 1 de la draft NBA 2023. Dans les "mock-draft" des sites spécialisés, le prodige français est la pépite à ne pas manquer lors de la prochaine cuvée. Son physique hors norme n'est évidemment pas étranger à cela entre ses 2m21 sous la toise, ou encore ses 2m43 d'envergure. Mais s'il est aussi haut dans les projections, c'est aussi et surtout lié à ce qu'il parvient à faire avec ces mensurations exceptionnelles.

La "hype" autour de Wembanyama vient de cet alliage unique entre ses attributs physiques et ses capacités sur un terrain. Le nouvel intérieur des Metropolitans 92 présente tous les atouts pour devenir un joueur d'envergure. Sa présence sous les cercles est déjà une arme clef pour ses équipes entre sa dissuasion avec ses longs segments mais aussi son abattage aux rebonds. Mais il ne se limite pas à ça, loin de là. Car s'il est considéré comme une "licorne", c'est également en raison de ses aptitudes offensives. Très mobile et agile, Wembanyama a développé une technique singulière pour un tel gabarit.

En plus de sa dextérité étonnante, il possède un vrai shoot à mi-distance et à trois points. Et l'intérieur de 18 ans dispose d'une belle vision du jeu et d'un QI basket élevé qui lui permettent de distribuer régulièrement quelques caviars. Un cocktail explosif qui fait saliver outre-Atlantique, où les spécialistes le considèrent depuis plusieurs années maintenant comme "le meilleur prospect de la planète”, dixit Jonathan Givony, journaliste chez ESPN.

Tous ont en plus été convaincus de son immense potentiel lors de la finale de la Coupe du monde U19 en 2021, où il a dominé Chet Holmgren – l'autre "licorne" draftée depuis en deuxième choix l'été dernier par le Thunder avant de se blesser gravement – malgré la défaite de la France face aux Etats-Unis (83-81). Mais alors, qu'est ce qui peut l'empêcher d'être appelé en premier en juin prochain par Adam Silver, le commissioner de la NBA ?

Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 Crédit: Imago

. Son corps et les blessures

C'est le facteur numéro 1. Si les doutes sont faibles sur les capacités de Victor Wembanyama à devenir un joueur majeur en termes de basket, son physique interroge un peu plus les observateurs. Entre un peu frêle - ce qui est logique, étant donné son âge et son gabarit -, LE grand espoir du basket français a subi quelques pépins physiques l'année passée avec l'ASVEL. "Je crois qu'il n'a pas fait trois mois consécutifs dans la saison (à cause de plusieurs blessures, ndlr). Donc c'était difficile de lui donner un rôle", a déploré son ancien entraîneur à Villeurbanne, TJ Parker.

Durant cette saison 2022-23 chez les Mets 92, Wembanyama, qui a dû renoncer à l'Euro 2022 en raison d'une blessure, va devoir balayer ces interrogations. "Je n'ai eu aucune blessure grave et tout le monde sait qu'en NBA l'accompagnement est le meilleur, à des années lumières d'ici. Donc pour moi il n'y a aucune raison de s'inquiéter", répond l'intéressé. Mais un nouvel exercice gâché par des pépins physiques pourrait refroidir une franchise désireuse de ne pas prendre trop de risques avec le choix numéro 1.

. La "menace" Henderson

Alors que les performances de Victor Wembanyama chez les pros ont de quoi faire monter encore un peu sa cote s'il continue sur le rythme de son début de saison en LNB (17.3 pts, 8 rbds, 2 contres de moyenne pour débuter cette saison…), il n'est pas exclu de voir un autre prodige s'enflammer dans les prochains mois. Et à l'heure actuelle, on pense notamment à Scoot Henderson, que le Français va croiser cette semaine à Las Vegas lors des deux matches d'exhibition entre les Metropolitans 92 et l’Ignite Team.

Plus jeune joueur à signer un contrat professionnel aux Etats-Unis en basket, le meneur a déjà montré ses qualités en G-League, où il évoluera encore cette saison. Le buzz est réel pour un joueur qui a déjà impressionné à 17 ans face à des pros grâce à son explosivité et malgré un tir à améliorer. D'autres profils peuvent aussi vivre une saison en mode comète pour doubler tout le monde pour cette dernière année pré-draft. Mais pour finir numéro 1, ils devront aussi compter sur une saison en demi-teinte du phénomène Wembanyama.

. Le souvenir Bargnani

Paolo Banchero ayant la double nationalité, il n'y a eu qu'un seul numéro 1 de draft issu d'Europe jusqu'à présent : Andrea Bargnani, drafté par les Raptors en 2006. Débarqué du Benetton Trévise, l'Italien de 2m13 semblait avoir toutes les cartes en mains pour devenir une star NBA. Et s'il a signé quelques saisons statistiques intéressantes lors de ses 10 années dans la Ligue, dire qu'il n'a pas pesé comme espéré est un doux euphémisme.

C'est le genre de souvenir qui peut jouer à la draft, même si, depuis, il y a eu des exemples inverses. En 2018, les Kings (qui ont pris Marvin Bagley en 2) et dans une moindre mesure les Suns (qui avaient sélectionné DeAndre Ayton en 1) pouvaient nourrir quelques regrets d'avoir laissé filer Luka Doncic à la troisième place, malgré ses performances de haut vol avec le Real Madrid. Et le double MVP de la Ligue est quand même un Européen au style si atypique : Nikola Jokic, qui avait été pris en 41e lors de la draft 2014.

