Le match : Première défaite de la saison pour Milwaukee

Il n’y a plus d’équipe invaincue en NBA. Après 9 victoires de suite et un départ historique pour la franchise, les Bucks sont finalement tomber contre les Hawks (98-117). Milwaukee jouait sans Jrue Holiday et Atlanta sans Trae Young. Dejounte Murray a pris le relais pour les Hawks et ses 25 points, 8 rebonds, 11 passes et 3 interceptions ont contribué à prendre le dessus sur Giannis Antetokounmpo (25 points) et ses partenaires. Les joueurs de Nate McMillan ont notamment dominé la deuxième mi-temps (65-40) pour se diriger vers un succès facile. Milwaukee continue de caracoler en tête de la ligue mais Atlanta fait aussi forte impression avec 7 victoires en 10 matches.

Ad

Le joueur : Stephen Curry remet les Warriors sur le chemin de la victoire

NBA Irving, Primo, Udoka : la NBA est-elle si progressiste ? IL Y A 7 HEURES

Après cinq défaites de suite, les champions en titre ont enfin gagné un match. Dans la douleur. Et grâce à un Stephen Curry gigantesque. La superstar a planté 47 points pour permettre à Golden State de sa spirale infernale en battant Sacramento (116-113). Curry a converti 17 de ses 24 tentatives dont un panier crucial dans les dernières secondes ainsi que les lancers pour la gagne. Il a ajouté 8 rebonds et 8 passes. Une performance exceptionnelle pour un joueur au sommet de son art. Encore en difficulté en défense, les Warriors ont tout de même évité une nouvelle défaite. Ils restaient sur 5 revers consécutifs. Pour l'instant, les Californiens n'ont gagné que 4 de leurs 11 premiers matches...

La performance : Jayson Tatum calme les Grizzlies

Déjà brillant l’an passé, Jayson Tatum continue sa progression. Ou plutôt son ascension. L’ailier All-Star des Celtics s’affirme de plus en plus comme une superstar. Et c’est en patron qu’il a porté ses coéquipiers vers une belle victoire contre les Grizzlies la nuit dernière (109-106). La troisième de suite pour Boston. Tatum a donc été le grand bonhomme de la partie avec 39 points inscrits. Dont 25 en première période, quand les Celtics ont creusé un premier écart (65-54). Memphis a fini par revenir sous l’impulsion de Ja Morant (30 points, 8 rebonds, 9 passes). Les Grizzlies sont même repassés devant au cours du quatrième quart-temps avant d’encaisser un 10-0. Tatum a assuré la victoire de son équipe sur la ligne des lancers-francs dans les dernières secondes de la partie.

La série : Luka Doncic encore monstrueux

Les soirées se suivent et se ressemblent pour Luka Doncic : il vient, domine et, le plus souvent, ses Mavericks repartent avec la victoire. Le Slovène a enchaîné un neuvième match de suite avec 30 points ou plus au compteur en claquant 36 unités contre les Nets lundi soir. Dallas l'a emporté de justesse (96-94) en surfant sur la performance de sa superstar et en profitant d'un lancer crucial raté par Kevin Durant dans les dernières secondes.

Luka Doncic Crédit: Getty Images

La stat : 17-1

17-1, comme le gros run passé par les Clippers en 4 minutes pour remonter un déficit de 14 points avant de s'imposer contre les Cavaliers (119-117). Ils mettent ainsi fin à la série de 8 succès de suite de Cleveland.

Le retour : Joel Embiid propulse les Sixers contre les Suns

Absent 3 matches en raison de symptômes grippaux, Joel Embiid a réussi son retour sur les parquets. Le pivot des Sixers a cumulé 33 points et 10 rebonds pour mener Philadelphie à la victoire contre Phoenix (100-88). Un succès marquant contre l’une des meilleures équipes de la ligue malgré l’absence de James Harden. Un match qui fera peut-être office de déclic pour les Sixers, mal en point sur ce début de saison.

Le panier : Josh Hart achève Miami au buzzer

Le hold-up. Après avoir mené quasiment toute la partie, les Blazers ont finalement battu le Heat à la toute dernière seconde sur un ultime tir à trois-points de Josh Hart (110-107).

Chauncey Billups n’a pas pris de temps mort sur l’ultime possession après un gros panier primé de Max Strus qui a égalisé pour le Heat. Ses joueurs ont alors remonté la balle et Damian Lillard, qui prend d’ordinaire les derniers tirs les plus importants, a trouvé Hart seul dans le corner. L’ailier n’avait pas encore marqué derrière l’arc au cours de la partie. Il l’a fait au meilleur moment. Plus globalement, les Blazers ont réussi 13 de leurs 17 tentatives dans le quatrième quart-temps pour renverser leurs adversaires. La franchise de l’Oregon affiche 7 victoires au compteur après 10 rencontres.

L’image : Scottie Barnes se paye Nikola Vucevic

Le jeune joueur des Raptors a méchamment postérisé Nikola Vucevic sous le cercle.

Les Français : Les tricolores encore discrets

3 points, 4 rebonds et 3 passes pour Nicolas Batum, le Français le plus productif de la soirée. En délicatesse avec son tir (1 sur 7), Ousmane Dieng a fini avec 2 points et 2 passes pour le Thunder. Son compatriote et adversaire du soir Killian Hayes a compilé 5 points et 4 passes en plus de la victoire. Evan Fournier est sorti du banc des Knicks pour inscrire 2 points en 12 minutes.

Tous les scores

Hornets - Wizards : 100-108

Magic - Rockets : 127-134

Pistons - Thunder : 112-103

Pacers - Pelicans : 129-122

Sixers - Suns : 100-88

Hawks - Bucks : 117-98

Heat - Trail Blazers : 107-110

Bulls - Raptors : 111-97

Grizzlies - Celtics : 106-109

Timberwolves - Knicks : 107-120

Spurs - Nuggets : 109-115

Mavericks - Nets : 96-94

Warriors - Kings : 116-113

Jazz - Lakers : 139-116

Clippers - Cavaliers : 119-117

NBA Les Lakers avalés par des Cavaliers insatiables HIER À 05:48