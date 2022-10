La mauvaise soirée : Tout va mal à Brooklyn

On peut avoir Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons dans son équipe et pourtant débuter la saison avec une victoire pour cinq défaites. La preuve avec Brooklyn, battu la nuit dernière par Indiana dans sa salle (116-125). Les Pacers, l'une des plus faibles équipes de la conférence est, avaient pourtant tout de l'adversaire iédal pour se relancer. Il n'en a rien été après un ultime quart-temps raté par les Nets (33-26). Kyrie Irving, sur lequel nous reviendrons, a été bon (35 points, 6 passes), tout comme un Kevin Durant quoique maladroit (26 points à 8/20) mais en face le rookie Bennedict Mathurin (32 points) a réussi le premier grand match de sa carrière.

L'énième polémique : Echange musclé entre Irving et la presse après la polémique

Vendredi, Kyrie Irving avait partagé sur Twitter l'affiche du film, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" datant de 2018 et dont la teneur est considérée comme antisémite. Les Nets avaient dans la foulée condamné ce partage et ce samedi soir, après le match face à Indiana, le meneur a évidemment été interrogé en conférence de presse. "Pouvez-vous arrêter d'appeler ça de la promotion ?, a-t-il répondu. Ne me déshumanisez pas... Je peux publier ce que je veux". Irving a ensuite ironisé sur le fait que cet échange allait être posté sur Instagram pour permettre au journaliste, Nick Friedell (ESPN), d'être célèbre. Bref, pas la réponse que le monde du basket attendait.

La défaite surprise : Golden State surpris par Charlotte

Celle-ci, il fallait la voir venir... Des résultats surprenants, la si longue saison NBA en compte à la pelle. La victoire des Hornets sur les Warriors (120-113) ajoute une ligne à la liste. Les coéquipiers de Stephen Curry (31 points, 11 rebonds) ont été surpris d'entrée par des Hornets désormais à l'équilibre (3 victoires, 3 défaites). Ce retard de 11 points, le tenant du titre l'a refait, jusqu'à forcer la prolongation. Las, et de manière encore plus surprenante, ce sont les frelons qui l'ont le mieux gérée. PJ Wahsington a inscrit 31 points, Gordon Hayward 23 et Kelly Oubre Jr. 18. Golden State n'a toujours pas gagné à l'extérieur et compte trois succès pour trois revers cette saison.

L'équipe invaincue : Tout roule à Milwaukee

Ils étaient déjà seuls avant la partie, ils le sont toujours après. Les Milwaukee Bucks ont décroché la nuit dernière leur cinquième succès en autant de matches cette saison. Les Atlanta Hawks d'un Trae Young déchaîné (42 points) ont tout tenté pour faire tomber le champion 2021 mais sans succès (123-115). Fait rare, Giannis Antetokounmpo a partagé le statut de meilleur marqueur de son équipe avec Jrue Holiday (34 points).

Les résultats de la nuit

Kings - Heat : 119-113

Hornets - Warriors : 120 - 113

Nets - Pacers : 116 - 125

Bulls - Sixers : 109 - 114

Bucks - Hawks : 123 - 115

Mavericks - Thunder : 111 - 117

Jazz - Grizzlies : 124 - 123

