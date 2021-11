C'est une première ratée dans ses grandes largeurs. Pour les débuts de Jean-Aimé Toupane sur le banc tricolore, les basketteuses françaises ont été débordées par l'Ukraine (90-71) à Kiev jeudi, lors de la 1re journée des qualifications pour l'Eurobasket 2023. Les Bleues, de retour sur les parquets après le bronze olympique conquis à Tokyo, ont manqué leur rentrée comme leur entrée. Les finalistes des cinq derniers Euro ont été plombées par leur entame ratée, traduite par 31 points encaissés dans le seul premier quart-temps.

Leur défense, dont Jean-Aimé Toupane veut faire l"ADN" de cette équipe, a été mise en souffrance par la soirée sensationnelle de l'Ukrainienne Alina Iagupova. Présente au rebond (6) comme à la passe (5), la double MVP de l'Euroligue (2020 et 2021) a surtout empilé 33 points, dont 18 dès la première moitié du match. En toute logique, les Françaises, menées par leur nouvelle capitaine Sandrine Gruda (préférée à Endy Miyem, détentrice du rôle à Tokyo) étaient déjà loin à la mi-temps (54-37). Particulièrement en difficulté, Gabby Williams a signé un zéro pointé (0/3 à deux points, 0/3 à trois points).

Deux meneuses novices

Rassemblées seulement depuis dimanche, les Bleues n'ont eu que deux véritables entraînements pour découvrir la méthode Toupane et s'adapter à deux meneuses novices. Une série de blessures (Marine Fauthoux, Alix Duchet et Olivia Epoupa) a obligé le sélectionneur à offrir leur première sélection à Caroline Hériaud (25 ans) et Marie-Eve Paget (26 ans), deux habituées du basket 3x3 - Paget a même participé aux Jeux de Tokyo dans la discipline.

Les Bleues devront réagir devant leur public dimanche face à la Lituanie à Villeneuve d'Ascq (16h30). Seule la première équipe de leur groupe (complété par la Finlande) et les quatre meilleures deuxièmes des dix groupes seront qualifiées pour l'Euro 2023 organisé par Israël et la Slovénie.

