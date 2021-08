Le meilleur pour la fin de la première phase ! La Slovénie et l'Espagne ont offert un magnifique match de basket pour la dernière rencontre de la phase de groupes. Et petite sensation, le champion d'Europe slovène a fait tomber le champion du monde espagnol dimanche à Saitama (95-87). Les coéquipiers de Luka Doncic, maladroit mais encore une fois précieux, terminent donc en tête du groupe C, devant leur adversaire du jour. Conséquence directe, la Roja pourrait être adversaire de l'équipe de France ou des Etats-Unis en quart de finale.

Le collectif slovène a fait la différence

La Slovénie n'a même pas eu besoin d'un feu d'artifice offensif de sa star. Car non, le champion d'Europe 2017 ne se résume pas qu'à Luka Doncic. Bien muselé par la défense espagnole, le joueur des Dallas Mavericks a dû jouer avec le frein à main après avoir reçu trois fautes dès le premier quart-temps. Moins agressif vers le cercle, il n'en a pas été moins décisif, frôlant le triple-double pour une passe (12 points, 12 rebonds, 9 passes). Menée un temps de 12 points, la formation d'Aleksander Sekulic ne s'est jamais désunie, trouvant en Vlatko Cancar (22 points), Mike Tobey (16 points, 14 rebonds) ou Klemen Prepelic (15 points) des lieutenants capables de hausser leur niveau.

Dans une lutte de tous les instants, et un vrai modèle de basket collectif - 24 passes décisives sur 29 paniers pour la Slovénie, 25/31 pour l'Espagne – le sort du match s'est joué dans les dernières minutes. Prepelic, ancien joueur de LNB avec Paris-Levallois, a été crucial dans le money time, quand Ricky Rubio (18 points mais à 7/23 au tir) a souffert.

Cette victoire assure à la Slovénie, toujours invaincue avec Doncic dans ses rangs (16 victoires de rang), la première place du groupe C, devant l'Espagne. Elle sera donc tête de série, au détriment de sa victime. Versée dans le deuxième chapeau, l'Espagne pourrait ainsi affronter la France ou encore les Etats-Unis dès les quarts de finale.

