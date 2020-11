Johannes Boe n’a pas fait le plein, lundi. Ni en termes de confiance, ni face aux cibles. Le double tenant du gros globe de cristal n’a réalisé qu’un 5/10, prenant la sixième et dernière place d’une course organisée entre biathlètes norvégiens, sur leurs terres à Beitostoelen. Une compétition d’autant plus importante que le cadet des frères Boe et ses compatriotes ne pourront pas se mesurer à leurs adversaires d’autres nations avant le début de la Coupe du monde, dans moins de trois semaines à Kontiolahti (27-29 novembre). Le traditionnel lancement de la saison à Sjusjoen ne jouera pas son rôle habituel d’étalonnage, en raison de la crise sanitaire.