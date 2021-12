Bonne entame pour les Bleus à domicile. Pour la première course de la semaine au Grand-Bornand, devant plus de 10 000 spectateurs, l’équipe de France a signé son 15e podium de l’hiver via Anaïs Bescond, 2e du sprint dames ce jeudi. Impeccable derrière la carabine, la Française a seulement été devancée par la leader du classement général, Marte Olsbu Roeiseland, auteure elle aussi d’un 10/10. Elle n’aura que 15” de retard sur la Norvégienne au départ de la poursuite, samedi à 13h.

Pour Bescond, c’est déjà le deuxième podium individuel de l’hiver, son 14e en carrière. Elle est décidément en forme olympique à deux mois des Jeux de Pékin (8e temps de ski). Pas de regret pour la victoire : Roeiseland était (pour elle) intouchable. La Norvégienne signe sa 2e victoire consécutive, quatre jours après la poursuite de Hochfilzen, sa 3e l’hiver, sa 12e en carrière.

Oeberg (de loin) la plus rapide sur les skis

Au classement de la spécialité du sprint, Roeiseland ravit le dossard rouge de leader à Hanna Sola (7e, 8/10). Pour un petit point seulement. Elvira Oeberg était de loin la plus rapide sur la piste. La jeune Suédoise a mis 22” au deuxième temps de ski, Denise Herrmann, et 24” à Justine Braisaz-Bouchet (31e à cause de trois fautes au tir). Mais elle a payé, comme souvent, son manque de maîtrise derrière la carabine (deux erreurs). Elle signe tout de même son 2e podium de l’hiver en terminant 3e à 16” de Roeiseland et sept dixièmes de Bescond.

Simon se rassure

Pas de tir groupé pour les Bleues. Bescond est la seule Française à avoir brillé ce jeudi. La deuxième de la bande est repoussée à la 13e place. Mais celle-ci va sans doute rassurer Julia Simon (+48”). Après un début d’hiver très compliqué, la championne du monde de relais mixte simple a signé de loin sa meilleure prestation avec “seulement” deux fautes au tir et le 10e temps de ski.

Anaïs Chevalier-Bouchet était en tête après le premier tir mais a coincé par la suite (25e, 9/10). Justine Braisaz-Bouchet doit se contenter de la 31e place malgré le 3e temps de ski (7/10). Il n'y aura en revanche pas de séance de rattrapage pour les deux autres Tricolores en lice. Pour huit secondes, Chloé Chevalier (64e, 7/10) a manqué le top 60 qualificatif pour la poursuite. Caroline Colombo, dernière en piste avec le dossard 107, a fini encore plus loin (93e, 6/10).

