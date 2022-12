Annecy-Le Grand Bornand

Il y a cinq ans, jour pour jour, Antonin Guigonnat se faisait un nom dans la galaxie du biathlon tricolore en accolant son nom à ceux de Johannes Boe et Martin Fourcade sur le podium, prestigieux pour lui, du sprint du Grand-Bornand. Avec son dossard 88, le Haut-Savoyard avait ménagé le suspense. Une constante. Si vous vous imaginez un tout jeune ce jour-là, vous vous trompez. Antonin Guigonnat avait déjà 26 ans ce 15 décembre 2017. Mais malgré une médaille d'argent mondiale, il n'est jamais vraiment allé plus haut sur la durée. La faute, il l'assume, à un fonctionnement à la fois personnel et particulier pour le très haut niveau.

"Antonin Guigonnat ? Ce sera plus des one shot quand le cœur sera là, analysait Vincent Vittoz, entraîneur des hommes, avant la saison. Il a toujours à cœur d'aller chercher des podiums et pourquoi pas une victoire. Il en est capable." Oui, le doyen de l'équipe de France a les capacités pour briller au haut niveau. Mais son coach a bien conscience que l'attendre sur l'entièreté d'une saison serait une erreur. Il peut donc faire des "coups". Comme au Grand-Bornand où la Coupe du monde de biathlon fait étape cette semaine.

Souvent je ne suis pas motivé pour aller m'entraîner plus que mon plaisir

Très vite, Guigonnat assume d'être un biathlète à part. Son entraînement ? C'est le plaisir qui le dicte. Alors il ne suit aucun programme, si ce n'est le sien. S'il a envie de faire moins un jour et plus le lendemain, il ne s'en prive pas. Quelques années plus tard, il assure être toujours le même. "C'est toujours pareil, c'est parfois même pire, nous disait-il début octobre à Paris. Je n'ai pas changé ma manière de fonctionner, c'est de plus en plus à l'envie de s'entraîner."

"Souvent je ne suis pas motivé pour aller m'entraîner plus que mon plaisir, dit-il encore. Je me dis que je vais sans doute connaître une baisse de performance". La présence, cette saison, de deux jeunes qui poussent (Eric Perrot et Emilien Claude) en équipe de France lui donne envie de faire de la résistance car il sait, pour l'avoir vécu, quel état d'esprit les anime et qu'en tant que "vieux" de la bande, il a une "cible" dans le dos. "Je peux me faire dépasser par l'ambition des jeunes", reconnaît-il.

Par l'ambition peut-être, par l'envie de se faire mal en course, nuance importante, sûrement pas. A vrai dire Antonin Guigonnat ne serait pas surpris si avec son fonctionnement, l'envie de pousser son corps à la limite disparaissait elle aussi peu à peu. Il n'en est rien. De courses de ski à roulettes cet été où il a souvent eu le meilleur temps des derniers tours à la Coupe du monde, cette adrénaline l'excite encore. "C'est une baisse de motivation pour m'entraîner, pas pour me dépasser et me donner à 100% sur la course", résume-t-il.

Curieusement pourtant, il sent la fin arriver. Ou plutôt il ressent les sentiments qui l'accompagnent traditionnellement. S'il ne pense pas que cette saison, et la suivante, seront ses dernières avant la retraite, il dit "sentir, comme ceux qui l'annoncent, un vent de fraîcheur", une "prise de recul sur les résultats". Alors quand on lui parle d'objectif chiffré, Antonin fait du Guigonnat : "Donner le meilleur de moi-même. S'il y a des gens plus forts, c'est la fatalité. J'aurais dû être mieux doté à la naissance ou… mieux m'entraîner pendant la préparation."

