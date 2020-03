Martin Fourcade a attendu la veille de son ultime course pour annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière. Célia Aymonier, elle, a préféré officialiser la nouvelle une semaine après le terme de la saison 2019-2020, qui s'est conclue à Kontiolahti samedi dernier. Via un long texte publié sur Instagram, la biathlète française a en effet expliqué qu'elle prenait sa retraite.

"Je dois me rendre à l'évidence, depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé, a regretté la Tricolore de 28 ans. Et ce qui m'attriste, c'est que le constat est le même partout, les hivers sont moindres et la neige devient une denrée précieuse. Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air." Avant d'ajouter : "En plus de 10 ans de sport de haut niveau, je crois que j'ai bien fait le tour de la question."

Celia Aymonier, lors de l'individuel / Pyeongchang 2018Getty Images

Aymonier veut "découvrir d'autres horizons"

Médaillée de bronze avec le relais féminin lors des Mondiaux d'Hochfilzen (2017), Aymonier ne comptabilise aucun podium individuel en Coupe du monde. "Je décide de quitter sereinement le navire du sport de haut niveau pour découvrir d'autres horizons qui seront plus en adéquation avec la personne que je suis devenue," a confessé celle qui a fini la saison à la 28e place du classement mondial.

La native de Pontarlier a également eu une pensée pour tous ceux qui l'ont soutenu : "Je remercie aussi tous les supporters, cela a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous, vous êtes super ! « Larguez les amarres », une nouvelle aventure commence !"