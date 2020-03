Martin Fourcade tirera sa révérence samedi, à Kontiolahti. Le Français a annoncé vendredi que la poursuite finlandaise, conclusion de la saison 2019-2020 de Coupe du monde, serait la dernière course de sa riche carrière. Si l'information ne constitue pas totalement une surprise, tant le doute sur l'avenir du Catalan se faisait de plus en plus concret, son annonce a tout de même secoué le monde du sport. Comme le montrent les réactions, souvent à la hauteur du palmarès du champion.

Ses coéquipiers de l'équipe de France ont été parmi les premiers à réagir. Sur Instagram, Antonin Guigonnat s'est dit "fier" et "reconnaissant", remerciant Fourcade "pour [lui] et pour [leur] discipline". Emilien Jacquelin a lui salué une "idole", se disant "heureux pour tout ce que" Fourcade a apporté au biathlon.

"Une dernière bataille" avec Boe

L'un de ses plus grands rivaux, le Norvégien Johannes Boe, a lui aussi réagi sur Instagram : "Une dernière danse. On ne peut pas prédire qui gagnera le globe de cristal demain, mais une chose est sûre : ce sera notre dernière bataille. Bonne chance et merci Martin Fourcade, le chapeau (sic) !" Son frère, Tarjei, s'est adressé au Catalan sur le même réseau social : "Tu peux être très fier de ce que tu as accompli. Merci !"

Outre le biathlon, c'est le sport français tout entier qui a salué la carrière de Martin Fourcade, cinq fois titré aux JO et treize fois champion du monde, entre autres. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a félicité "un grand athlète, à tous points de vue", en ajoutant : "Le sport français a encore besoin de toi, plus que jamais."

Il a "révolutionné le biathlon français"

D'autres champions olympiques, comme le perchiste Renaud Lavillenie ("Un grand respect pour ta carrière") ou l'ex-nageur Yannick Agnel ("Bravo et merci pour tout Martin, t'es le meilleur"), ont également réagi via Twitter. Teddy Riner, invité à s'adresser en direct à Fourcade au micro de la chaine l'Equipe, a félicité "un grand champion", avant de lui souhaiter "bon vent" : "Il te reste beaucoup de choses à réaliser."

Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, et trois fois champion olympique de canoë slalom, a aussi réagi en faisant référence à l'implication du biathlète dans l'organisation de l'olympiade parisienne. "Que d'émotions partagées... et c'est pas fini", a-t-il écrit.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a, toujours sur Twitter, transmis ses félicitations à son champion, "qui a révolutionné le biathlon français". Comble absolu, même les membres de la Fédération française de la lose, à l'affût des défaites tricolores, ont salué Fourcade : "Tu as été un parfait antéchrist. Immense respect, et bonne continuation pour la suite."