Les artistes du biathlon sont de retour ! Tenants du titre du gros globe, Quentin Fillon Maillet et Marte Olsbu Røiseland remettent leur titre en jeu. Nouveau règlement, concurrents remontés à bloc, Boe en quête de rachat : cette Coupe du monde 2022-2023 de biathlon s'annonce prometteuse. Et elle sera à suivre sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Quel est le programme de la Coupe du monde de biathlon 2022-2023 ?

Ad

Novembre 2022

Kontiolahti Fillon Maillet : "Il me faudrait cinq carrières pour aller au bout de mes projets" IL Y A 2 HEURES

Kontiolahti (Finlande)

29 novembre : Individuel Messieurs

30 novembre : Individuel Dames

Fillon Maillet : "Il me faudrait cinq carrières pour aller au bout de mes projets"

Décembre 2022

Kontiolahti (Finlande)

1er décembre : Relais Dames, Relais Messieurs

3 décembre : Sprint Dames, Sprint Messieurs

4 décembre : Poursuite Dames, Poursuite Messieurs

Hochfilzen (Autriche)

8 décembre : Sprint Dames

9 décembre : Sprint Messieurs

10 décembre : Relais Messieurs, Poursuite Dames

11 décembre : Poursuite Messieurs, Relais Dames

Jacquelin : "J'ai vraiment fait attention le 1er août, la date emblématique..."

Annecy – Le Grand-Bornand (France)

15 décembre : Sprint Messieurs

16 décembre : Sprint Dames

17 décembre : Poursuite Messieurs, Poursuite Dames

18 décembre : Mass Start Messieurs, Mass Start Dames

Janvier 2023

Pokljuka (Slovénie)

5 janvier : Sprint Dames

6 janvier : Sprint Messieurs

7 janvier : Poursuite Messieurs, Poursuite Dames

8 janvier : Relais mixte, Relais mixte simple

Ruhpolding (Allemagne)

11 janvier : Individuel Messieurs

12 janvier : Individuel Dames

13 janvier : Relais Messieurs

14 janvier : Relais Dames

15 janvier : Mass Start Messieurs, Mass Start Dames

Antholz-Anterselva (Italie)

19 janvier : Sprint Dames

20 janvier : Sprint Messieurs

21 janvier : Poursuite Messieurs, Poursuite Dames

22 janvier : Relais Messieurs, Relais Dames

Jacquelin : "Je me suis trop forcé à vouloir devenir un autre biathlète"

Février 2023

8 au 19 février : Championnats du monde 2023 à Oberhof

Mars 2023

Nové Město (République tchèque)

2 mars : Sprint Messieurs

3 mars : Sprint Dames

4 mars : Poursuite Messieurs, Poursuite Dames

5 mars : Relais mixte, Relais mixte simple

Östersunds (Suède)

9 mars : Individuel Messieurs, Individuel Dames

11 mars : Relais Messieurs, Relais Dames

12 mars : Mass Start Messieurs, Mass Start Dames

Oslo-Holmenkollen (Norvège)

16 mars : Sprint Messieurs

17 mars : Sprint Dames

18 mars : Poursuite Messieurs, Poursuite Dames

19 mars : Mass Start Messieurs, Mass Start Dames

Fillon Maillet, Worley, Noël, Laffont... Les Bleus ont illuminé l'hiver 2021-2022

Comment regarder la Coupe du monde 2022-2023 de biathlon ?

Depuis trente ans, Eurosport est votre destination privilégiée pour les sports d'hiver et le biathlon. Cette année encore, la Coupe du monde et les Championnats du monde seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Chaque week-end, vivez également le meilleur des sports d'hiver dans Chalet Club avec toutes les vidéos, les réactions et les coulisses des Coupes du monde.

Kontiolahti Roeiseland fera l'impasse sur le début de la Coupe du monde 22/11/2022 À 15:38