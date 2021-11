Le biathlon est bientôt de retour sur Eurosport, votre destination privilégiée pour suivre la saison de sports d'hiver. Cette année encore, vous ne manquerez rien de la saison de biathlon. Coupe du monde, Jeux olympiques de Pékin 2022 : la cuvée 2021-2022 sera à vivre en intégralité sur Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

Ad

Sur quelles chaînes regarder la saison 2021-2022 de biathlon ?

Biathlon Pré-saison : Tarjei Boe prêt sur toute la ligne, Jacquelin et Braisaz très en jambes 14/11/2021 À 15:03

La Coupe du monde de biathlon sera à vivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport). La compétition sera également retransmise par La Chaïne L'Equipe. Vous pourrez également vivre l'ensemble des courses en direct commenté sur Eurosport.fr et l'application Eurosport avec les analyses de nos experts et toute l'actualité du biathlon.

Vous pourrez également suivre 100% des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, du 6 au 20 février 2022, sur les plateformes Eurosport.

Le calendrier complet de la saison 2021-2022 de biathlon

Novembre 2021

Östersund I (Suède), Coupe du monde

27 novembre, à partir de 11h45 : Individuel Dames

27 novembre, à partir de 15h : Individuel Messieurs

28 novembre, à partir de 11h : Sprint Dames

28 novembre, à partir de 13h45 : Sprint Messieurs

Ça plane pour Desthieux en 2021 : "C'est mon année"

Décembre 2021

Östersund II (Suède), Coupe du monde

2 décembre, à partir de 13h45 : Sprint Dames

2 décembre, à partir de 16h30 : Sprint Messieurs

4 décembre, à partir de 13h : Poursuite Dames

4 décembre, à partir de 15h10 : Relais Messieurs

5 décembre, à partir de 12h35 : Relais Dames

5 décembre, à partir de 15h15 : Poursuite Messieurs

Hochfilzen (Autriche), Coupe du monde

10 décembre, à partir de 11h25 : Sprint Messieurs

10 décembre, à partir de 14h15 : Sprint Dames

11 décembre, à partir de 12h15 : Poursuite Messieurs

11 décembre, à partir de 14h15 : Relais Dames

12 décembre, à partir de 11h45 : Relais Messieurs

12 décembre, à partir de 14h30 : Poursuite Dames

Le Grand-Bornand (France), Coupe du monde

16 décembre, à partir de 14h15 : Sprint Dames

17 décembre, à partir de 14h15 : Sprint Messieurs

18 décembre, à partir de 13h : Poursuite Dames

18 décembre, à partir de 15h : Poursuite Messieurs

19 décembre, à partir de 12h45 : Mass Start Dames

19 décembre, à partir de 14h45 : Mass Start Messieurs

Quentin Fillon Maillet au Grand Bornand Crédit: Getty Images

Janvier 2022

Oberhof (Allemagne), Coupe du monde

6 janvier, à partir de 14h15 : Sprint Messieurs

7 janvier, à partir de 14h15 : Sprint Dames

8 janvier, à partir de 12h15 : Relais mixte

8 janvier, à partir de 14h45 : Relais mixte simple

9 janvier, à partir de 12h30 : Poursuite Messieurs

9 janvier, à partir de 14h45 : Poursuite Dames

Ruhpolding (Allemagne), Coupe du monde

12 janvier, à partir de 14h30 : Sprint Dames

13 janvier, à partir de 14h30 : Sprint Messieurs

14 janvier, à partir de 14h30 : Relais Dames

15 janvier, à partir de 14h30 : Relais Messieurs

16 janvier, à partir de 12h45 : Poursuite Dames

16 janvier, à partir de 14h45 : Poursuite Messieurs

Antholz-Anterselva (Italie), Coupe du monde

20 janvier, à partir de 14h15 : Individuel Messieurs

21 janvier, à partir de 14h15 : Individuel Dames

22 janvier, à partir de 12h50: Mass Start Messieurs

22 janvier, à partir de 15h : Relais Dames

23 janvier, à partir de 12h15 : Relais Messieurs

23 janvier, à partir de 15h15 : Mass Start Dames

Julia Simon, encore vainqueur de la mass-start à Anterselva Crédit: Getty Images

Février 2022

Jeux Olympiques de Pékin 2022

6 février, à partir de 10h : Relais Messieurs et Dames

7 février, à partir de 10h : Individuel Dames

8 février, à partir de 9h30 : Individuel Dames

11 février, à partir de 10h : Sprint Dames

12 février, à partir de 10h : Sprint Messieurs

13 février, à partir de 10h : Poursuite Dames

13 février, à partir de 11h45 : Poursuite Messieurs

15 février, à partir de 10h : Relais Messieurs

16 février, à partir de 8h45 : Relais Dames

18 février, à partir de 10h : Mass Start Messieurs

19 février, à partir de 10h : Mass Start Dames

Boe, Shiffrin, Pinturault, Kim... Les 10 stars attendues des JO de Pékin, à J-100

Mars 2022

Kontiolahti (Finlande), Coupe du monde

3 mars, à partir de 14h30 : Relais Dames

4 mars, à partir de 14h30 : Relais Messieurs

5 mars, à partir de 12h45 : Sprint Dames

5 mars, à partir de 15h30 : Sprint Messieurs

6 mars, à partir de 12h45 : Poursuite Dames

6 mars, à partir de 14h40 : Poursuite Messieurs

Ötepää (Estonie), Coupe du monde

10 mars, à partir de 14h30 : Sprint Messieurs

11 mars, à partir de 14h30 : Sprint Dames

12 mars, à partir de 13h : Poursuite Messieurs

12 mars, à partir de 15h15 : Poursuite Dames

13 mars, à partir de 12h30 : Relais mixte

13 mars, à partir de 15h15 : Relais mixte simple

Oslo (Norvège), Coupe du monde

17 mars, à partir de 15h45 : Sprint Dames

18 mars, à partir de 15h45 : Sprint Messieurs

19 mars, à partir de 12h50 : Poursuite Dames

19 mars, à partir de 15h : Poursuite Messieurs

20 mars, à partir de 12h50 : Mass Start Dames

20 mars, à partir de 15h : Mass Start Messieurs

Le palmarès de la saison 2020-2021

Dames

Général : Tiril Eckhoff

Classement des nations : Norvège

Individuel : Lisa Theresa Hauser, Dorothea Wierer

Sprint : Tiril Eckhoff

Poursuite : Tiril Eckhoff

Mass Start : Ingrid Landmark Tandrevold

Messieurs

Général : Johannes Bø

Classement des nations : Norvège

Individuel : Sturla Holm Lægreid

Sprint : Johannes Bø

Poursuite : Sturla Holm Lægreid

Mass Start : Tarjei Bø

Relais

Messieurs : Norvège

Dames : Suède

Mixte : Norvège

Tiril Eckhoff Crédit: Getty Images

Biathlon Pré-saison : Simon, ça commence fort 13/11/2021 À 19:10