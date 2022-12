Une démonstration. Une balade ou presque. Deux jours après avoir survolé le sprint de Hochfilzen, Johannes Boe a parfaitement géré son avance, à l'aide d'un 18/20, pour s'offrir la poursuite sans jamais avoir été inquiété, dimanche à Hochfilzen. Le leader de la coupe du monde, meilleur temps de ski malgré un relâchement dans le dernier tour, s’est imposé avec 48" d'avance sur Sturla Laegreid (18/20) et 1'14" sur Emilien Jacquelin (18/20), auteur de son troisième podium consécutif. Quatrième avec un 19/20, Quentin Fillon Maillet signe son meilleur résultat de l'hiver et confirme sa montée en puissance en vue du Grand-Bornand, la semaine prochaine.

Troisième podium consécutif pour Jacquelin

Six victoires de rang dont deux relais. Johannes Boe n'avait plus été à pareille fête depuis près de quatre ans. Parti avec 43" de marge sur Jacquelin et 47" sur Laegreid, le Norvégien a géré en patron une course que les autres ne pouvaient pas gagner. Son avance a chuté au plus bas à 26" au sortir du 2e tir, le premier debout, où il a commis la première de ses deux erreurs. Il faut souligner la réussite qui a été la sienne sur le 3e tir, où deux cibles ont bien failli ne pas être blanchies. Mais le plein était fait, à l'inverse de Laegreid, relégué à une minute suite à sa première faute.

Boe n'a pas craqué lors du dernier tir, chose qui a pu lui arriver par le passé. Une dernière faute pour la route, histoire de garder un visage à peu près humain, et il a pu attaquer la dernière boucle avec cette même petite minute de marge. Dans la course des autres, Laegreid et Jacquelin se sont longtemps tirés la bourre pour la 2e place. La différence s'est faite dès le 2e tir. Et le Norvégien n'a jamais perdu son avantage d'une vingtaine de secondes. Le classement de cette poursuite est également celui de la Coupe du monde. Avant la prochaine étape, celle qui se déroulera en France, le grand frère Boe possède 64 points d'avance sur Laegreid et 136 sur Jacquelin.

Du mieux pour Fillon Maillet

Quentin Fillon Maillet s'est lui replacé au 8e rang grâce à sa 4e place du jour, à 8 secondes de Jacquelin. Le tenant du gros globe demeure en quête de son premier podium, mais il s'en rapproche. Jacquelin en est lui à trois consécutifs (3e, 2e, 3e), une série qu'il n'avait connue qu'une seule fois dans sa carrière, il y a près de trois ans (2e, 3e, 3e). Deux autres Français ont fini dans le top 15 : Fabien Claude (11e, 17/20) et Antonin Guigonnat (15e, 18/20). Emilien Claude (17/20) termine aux portes des points (41e).

