Et de trois pour Julia Simon. Après ses succès sur les deux premières poursuites de la saison, celle qui est en tête du classement général de la Coupe du monde s’est offert un troisième succès ce dimanche. Une victoire collective cette fois, puisque les Bleues ont remporté le relais 4x6km dames d’Hochfilzen. Chef de file de l’équipe de France depuis le début de l’hiver, la biathlète des Saisies a encore une fois parfaitement conclu le relais tricolore, en faisant le plein au tir – l’un des trois seuls 10/10 parmi les finisseuses – et en jouant avec les nerfs d’Elvira Öberg au debout, sa spéciale.

Les filles ont tenu la baraque

Je suis très contente de mon tir debout, avouait-elle au micro de la chaîne L’Equipe. C'était encore une fois la clef aujourd'hui". Que ce soit en individuel ou en relais, l’Albertvilloise est sur un nuage, elle qui n’a toujours pas raté le moindre tir couché (!) en ce début de saison. Victorieuse de trois courses, la Française , avouait-elle au micro de la chaîne L’Equipe.". Que ce soit en individuel ou en relais, l’Albertvilloise est sur un nuage, elle qui n’a toujours pas raté le moindre tir couché (!) en ce début de saison. Victorieuse de trois courses, la Française "vit sa meilleure vie" . Même si les Bleues comptent dans leurs rangs celle qui est actuellement la meilleure biathlète du monde, ce succès en relais, s’il porte forcément la marque de Simon, ne tient pas qu’à elle. Loin de là.

Julia Simon (France), sur le pas de tir, à l'occasion du relais 4x6km dames d'Hochfilzen Crédit: Getty Images

Que ce soit Lou Jeanmonnot qui a parfaitement lancé le relais tricolore (3e avec une seule pioche), Anais Chevalier-Bouchet ou Chloé Chevalier, les trois autres Françaises ont fait mieux que tenir leur rang. Si Julia Simon a pu conclure aussi "facilement", c’est aussi parce que ses coéquipières se sont hissées à son niveau. Et la Savoyarde le sait bien. "C'était une belle bataille face aux Italiennes et Suédoises, mais les filles ont fait un super travail, admet-elle. Elles ont tenu la baraque". Voir la France gagner un relais n’a rien de nouveau (deux succès l’an passé) mais, dans une année post-retraite d’Anais Bescond et en l’absence de Justine Braisaz-Bouchet, enceinte et absente toute la saison, la performance est conséquente.

Avoir le maillot jaune donne du crédit à la préparation

Mais évoluer aux côtés de Julia Simon a clairement libéré les Françaises, confiante en leur leader. "Je n’avais pas trop de doutes sur sa capacité à nous sortir une énorme course et nous donner la victoire, avoue d’ailleurs Chloé Chevalier pour NordicMag. C’est peut-être la première fois que j’étais assez confiante et pas trop stressée en lui passant le relais. Elle est tellement au-dessus du lot au tir et en confiance en ce moment…" Mais l’influence de l’Abertvilloise dépasse le cadre de la confiance pour finir le podium. Voir Simon évoluer à ce niveau-là donne confiance à tout le groupe France.

Chloé Chevalier (France), à l'occasion du relais 4x6km dames d'Hochfilzen Crédit: Getty Images

"On est toutes très contentes de la voir à ce niveau, explique Chloé Chevalier. On ne l’a jamais vu avec une telle sérénité au tir. Cela fait plaisir et ça tire toute l’équipe vers le haut. On s’est entraînées toute l’année ensemble et voir qu’une de nous est capable d’avoir le maillot jaune donne du crédit à la préparation". Vu les performances de Julia Simon depuis le début de l’hiver et cette victoire en relais, il paraît envisageable de dire que la préparation était une réussite. Et on souhaite que ça dure.

