Dix-huit ans plus tard, la France va-t-elle renouer avec le gros globe chez les dames ? On en est encore loin mais cela faisait bien longtemps qu’une Française n’avait pas autant dominé la Coupe du monde de biathlon. Cinq courses, trois podiums dont deux victoires : Julia Simon plane sur ce début de saison et le dossard jaune de leader du général qu’elle porte en est la meilleure preuve.

"Je ne m'attendais pas à ce début de saison..." avoue t-elle d'ailleurs au micro d'Eurosport, avant de confirmer pour l'AFP : "J'ai l'impression de vivre ma meilleure vie en termes de résultats, de me faire plaisir". Et, surtout, elle gagne, elle qui a remporté les deux premières poursuites de la saison, dont celle de Hochfilzen ce samedi, au terme d’un récital.

"C’était une course où il fallait construire les choses, être intelligente, explique-t-elle au micro de L’Equipe. Il y a des moments où sur la piste, je me disais : ‘Tu manques d’intelligence là, tu fais la course pour les autres’. Mais c’était une bonne course". Y compris dans l’avant-dernier tour, lorsque la Française s’est retrouvée en un contre un avec la Suédoise Linn Persson. "Je me suis dit : ‘Si elle veut passer devant, laisse-la passer devant', raconte Simon. 'Tu vas lâcher les balles en première, tu vas la faire douter’. Le but, c’était de construire ma course sur le pas de tir". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fonctionne.

Depuis le début de la saison, Julia Simon s’est transformée en "Lucky Luke" sur le pas de tir, notamment sur le tir couché. La Française affiche un incroyable taux de réussite de… 100% dans l’exercice. Surréaliste. "Je ne suis pas différente, je n'ai pas changé de dimension, mais le tir est deux fois plus solide et ça me permet de pouvoir jouer devant, explique pour l’AFP le dossard jaune de leader du général. La différence, c'est que les tirs couchés passent. Et quand ils passent, forcément, on est à la bagarre".

Du moins, jusqu’à ce qu’on fasse le plein et que ses adversaires, invariablement, finissent par craquer. "Quand je suis partie du pas de tir, j’y ai pensé : ‘Encore dix bonnes balles...’, avoue-t-elle. Ça fait du bien à la tête". Et ça fait surtout un dossard jaune de leader du général de la Coupe du monde, avec une solide avance de 65 points sur sa dauphine, la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold. De quoi envisager le gros globe en fin de saison ? Julia Simon ne veut pas en entendre parler.

"Ce n’est pas un objectif, explique-t-elle. C'est quelque chose de vraiment cool, de positif. Je m'éclate avec ce dossard, il fait plaisir, c'était quelque chose d'assez fou. Mais j'essaie de ne pas m'emballer. L'objectif, c'est la régularité, aller chercher la perfection à chaque tir. Si ça peut m'apporter le maillot jaune, évidemment que je ne vais pas le laisser passer". Mais pas question de se laisser griser par sa forme actuelle. "Après, il ne faut pas se croire arrivée, assure la Française. Il faut tout le temps remettre les choses en place. Si je crois que j'ai tout compris, je vais prendre un retour de manivelle." Vu son début de saison, ça serait bien dommage.

