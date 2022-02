Même dans ses rêves les plus fous, Quentin Fillon Maillet aurait-il rêvé de vivre de tels Jeux ? Bien sûr, il est arrivé à Pékin en numéro un mondial. Bien sûr, il débordait d'ambition. Mais tout de même. Après quatre épreuves, les Jeux du Jurassien sont presque parfaits : deux médailles d'or, deux médailles d'argent.

A l'échelle du sport tricolore, cet accomplissement a quelque chose d'invraisemblable. Un quadruple médaillé dans une édition des Jeux, qu'il s'agisse des JO d'hiver ou de ceux d'été, c'est rarissime pour la France. Ce n'est certes pas une première. Quentin Fillon Maillet est le 5e depuis 1896 à y parvenir. Mais pour trouver trace des quatre prédécesseurs du biathlète du Grandvaux, il faut remonter loin, très loin en arrière. A une autre époque. C'est, tout simplement, du jamais vu depuis... 98 ans.

Le dernier en date, l'escrimeur Roger Ducret, est aussi un des deux seuls quintuples médaillés français sur une seule olympiade. C'était à Paris, en 1924. Julien Brulé fut lui aussi cinq fois sur le podium des Jeux d'Anvers, quatre ans plus tôt, en tir à l'arc.

Quentin Fillon Maillet, à qui il reste encore deux épreuves à Pékin (relais masculin, mass start), peut encore les rejoindre et même espérer les dépasser. En attendant, il est à la hauteur d'Achille Paroche et Léonce Quentin, quatre fois médaillés en 1900 et 1920. Ces quatre hommes que Fillon Maillet vient d'égaler étaient tous nés au XIXe siècle. Dans le détail, voici la liste :

5 médailles

Roger Ducret – Escrime, 1924 : 3 or, 2 argent

Julien Brulé – Tir à l'arc , 1920 : 1 or, 3 argent, 1 bronze

4 médailles

Achille Paroche – Tir, 1900 : 1 or, 2 argent, 1 bronze

Léonce Quentin – Tir à l'arc, 1920 : 3 argent, 1 bronze

Quentin Fillon Maillet – Biathlon, 2022 : 2 or, 2 argent

Evidemment, Quentin Fillon Maillet bénéficie du fait de pouvoir briguer plusieurs médailles. Certains géants du sport français, à l'image d'un Teddy Riner, n'ont pas cette possibilité. Il n'en reste pas moins que le biathlon n'est pas le seul sport à offrir diverses épreuves. Mais on n'a jamais vu un athlète, un nageur, un gymnaste ou un cycliste français réussir une telle moisson. Et pour ne rester que sur le biathlon, même Martin Fourcade, pourtant ultra-dominateur pendant des années, s'est arrêté à deux reprises à trois médailles (Sotchi 2014, Pyeongchang 2018).

Depuis 1924, tous sports confondus, qu'il s'agisse des Jeux d'hiver ou d'été, il était arrivé plus de cent fois qu'un sportif parvienne à remporter au moins quatre médailles dans une quinzaine olympiques. Plus d'une centaine, mais aucun Français, aucune Française. Difficile, en conséquence, de ne pas considérer comme historique la performance de Quentin Fillon Maillet.

Ole Einar Bjoerndalen avait donc bien raison : Quentin Fillon Maillet avait tout pour être la star de ces Jeux en biathlon, pour le moment en tout cas. Et ce n'est pas seulement l'histoire du sport français que QFM a écrite dimanche, mais aussi celle de son sport. Jusqu'ici, Bjoerndalen était le seul à avoir gagné plus de trois médailles dans une même édition des Jeux Olympiques en biathlon. En l'espace de deux heures à peine, la légende norvégienne a été rejointe par deux autres biathlètes : sa compatriote Marte Roiseland et Quentin Fillon Maillet. Une journée qui fera date. Pour le biathlon comme pour le sport français.

"Même dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais pas ça, a avoué le Français, presque incrédule. Quatre médailles en quatre courses, je ne sais pas… C’est Bjoerndalen qui l'a fait la dernière fois ? Ouais mais avec quatre médailles d’or pour le coup. J’écris mon histoire, j’écris l’histoire du biathlon, de la France donc c’est incroyable." Mais vrai.

Quentin Fillon Maillet sur la poursuite des Jeux de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

