Il a même pris le temps de sourire, de se tourner vers la caméra pour laisser exploser sa joie aux yeux du monde. Au terme d’une poursuite aux faux airs d'apocalypse en raison de conditions climatiques catastrophiques, Quentin Fillon Maillet a décroché son deuxième titre de champion olympique, et, accessoirement, glané une quatrième médaille en huit jours. Ces huit jours de rêve le portent au firmament du sport français. Déjà. Quatre médailles sur une édition des Jeux d'hiver, aucun Tricolore n'avait réussi cet exceptionnel tour de force dans l'histoire.

Le Jurassien a devancé Tarjei Boe. Eduard Latypov complète le podium. Simon Desthieux (7e) et Emilien Jacquelin (9e) entrent dans le top 10. Fabien Claude termine un peu plus loin (16e). Johannes Boe, parti devant et cruellement puni par le vent, a fait 7 fautes au tir et tourné plus que de raison, alors qu'il était parti devant la meute et l'affamé Quentin Fillon Maillet. Longtemps fort sur ses skis, le Norvégien a fini par perdre son bras de fer avec QFM et les éléments contraires.

QFM, lui, s'est montré solide et froid comme l'acier. Parti avec vingt-cinq secondes de retard au départ, le Jurassien de 29 ans a régulièrement perdu du temps sur Johannes Boe mais s'est montré d'une fiabilité folle sur les pas de tir. Debout ou couché, même résultat : le désormais double champion olympique à fait mouche à chaque fois. 20/20. Il est d'ailleurs le seul avec Lukas Hofer (4e) à avoir signé un sans faute.

Le tournant du 2e tir

Cette poursuite s'est probablement jouée sur le second tir couché. Parce que Boe a montré des premiers signes de faiblesses quand Fillon Maillet n'a pas craqué. Et pourtant, il aurait pu. Il aurait peut-être même dû. Mais le Français est fait d'un autre bois. Au moment d'armer, il a connu un souci avec sa carabine. Quelques secondes passées à tenter de maitriser un engin récalcitrant et puis le visage contrarié du Tricolore a laissé place à la détermination. 5 tirs. 5 cibles blanchies.

Tandis que la menace Johannes Boe n'en était plus vraiment une, l'ombre d'Eduard Latypov fondait sur QFM. Le Russe, longtemps parfait et rapide sur ses skis, semblait le dernier à pouvoir priver la France d'un deuxième titre pékinois. Sur le dernier tir debout, la guerre des nerfs a tourné en faveur du Français. Latypov a concédé une faute fatale sur son avant-dernière balle, laissant la porte grande ouverte à Fillon Maillet.

Le pire, ou plutôt le meilleur, c'est que ce n'est sans doute pas fini. Lors de la dernière semaine des Jeux Olympiques, le leader de la Coupe du monde a encore deux courses à son programme gargantuesque : le relais masculin, mardi, et la mass start, vendredi. Bref, le feu d'artifice n'est - sans doute - pas terminé.

Fourcade : "Je suis impressionné par ce doublé sur l'individuel et à la poursuite"

