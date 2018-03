JO, Mondiaux, 95 victoires… Fourcade n'a pas fini de chasser Bjoerndalen

Réaliser des exploits est une chose. Ne pas en faire des finalités en est une autre. La course aux records passe par cette capacité. Martin Fourcade vient de s'assurer un septième gros globe de cristal, qui plus est consécutif, surpassant ainsi la légende Ole Einar Bjoerndalen, sacré six fois entre 1998 et 2009. Une performance aux airs d'accomplissement. Pourtant, le Français de 29 ans a encore plusieurs défis à relever. Certains semblent même inaccessibles.

Bjoerndalen a placé la barre très haut...

Situer Fourcade dans les hautes sphères de l'histoire du biathlon se résume de plus en plus à une comparaison avec son aîné norvégien (44 ans). Au niveau des Jeux Olympiques, Bjoerndalen reste la référence, avec 13 médailles, dont 8 en or, contre 7 breloques dont 5 titres pour le Français. Un carton plein à Pékin, en 2022, pourrait permettre à Fourcade de passer devant. A Pyeongchang, il a laissé entendre qu'il profitait de ces derniers Jeux, tout en précisant que sa décision n'était pas actée. Une chose est sûre : cette perspective est très lointaine.

Martin Fourcade et Ole Einar Bjoerndalen.Getty Images

Concernant les championnats du monde, Bjoerndalen peut également voir venir. 45 médailles (20 titres) contre 25 (11). Outre son immense talent, la longévité du Norvégien et la puissance de sa nation lui octroient un petit matelas… à relativiser, tant le septuple vainqueur du gros globe est coutumier des razzias : depuis 2011, le leader du biathlon français ajoute 3 à 5 breloques à sa collection lors de chaque grande compétition. Comme pour challenger OEB au sommet du mont Olympe, Martin Fourcade devra conjuguer excellence et carrière au long cours pour prendre ce record. Souhaite-t-il autant se projeter ? Il est permis d'en douter...

Les 95 victoires, objectif le plus prégnant

Autre marque de référence dans le viseur du sniper catalan, qui peut quant à elle s'envisager à moyen terme : les 95 victoires individuelles de… Bjoerndalen, bien sûr. Fourcade en est à 73, avec son succès sur le sprint de Tyumen, jeudi. Il peut finir la saison à 75, en cas de doublé poursuite - mass start ce week-end. Etant donné qu'il gagne en moyenne une dizaine de courses par an depuis 2011-2012, il pourrait détrôner Bjoerdalen d'ici 2020, s'il maintient la cadence.

Enfin, il y a des domaines dans lesquels l'élève a déjà dépassé le maître. Avec 14 succès en une saison de Coupe du monde (2016-17), Fourcade a fait mieux que Bjoerndalen (12) et aussi bien que Magdalena Forsberg, sur le circuit féminin. Le Français a également plus de globes (29, peut-être 31, dimanche) que son rival (25). Se borner à comparer les champions à travers les générations est souvent illusoire et "départager" Fourcade et Bjoerndalen au panthéon du biathlon n'est en rien une obligation. Mais si le Français puise dans cette course poursuite virtuelle la force de rester au plus haut niveau, elle lui garantit pour quelques années encore un sacré levier de motivation.