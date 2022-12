Les Françaises loupent le coche. Loin d'être ridicules sur les skis, les Tricolores ont surtout péché face aux cibles, condamnant leurs chances de podium et même de top 10 samedi lors du premier sprint de la saison, à Kontiolahti (Finlande). Première Française, Julia Simon n’est que 16e (8/10). La victoire est revenue à l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser (10/10).

Liza Vittozzi a confirmé son regain de forme cette saison avec un deuxième podium en deux courses (2e, 9/10), et va retrouver les joies du dossard jaune. Linn Persson (3e, 10/10) a complété le tiercé sur le podium.

Aucune Française dans le top 15

Décidément, la machine tricolore n’est pas encore rodée, ni vraiment lancée. L'hiver est encore long mais les prestations des Françaises samedi face aux cibles ont rappelé les nombreux déboires essuyés par ces mêmes Bleues la saison passée. Hormis pour Anaïs Chevalier-Bouchet (8/10) et Paula Botet (6/10), le tir debout a douché les espoirs tricolores. En course pour le podium, voire plus, Julia Simon (16e, 8/10) a craqué lors du deuxième passage sur les tapis, où bon nombre de favorites ont aussi laissé des plumes (et des cartouches).

Lancée vers une confirmation de sa belle entame de saison lors de l'individuel (12e), Lou Jeanmonnot a perdu le fil de sa course sur le tir debout (8/10). Cette fois, la Jurassienne n'a pas marqué le moindre point (47e). La consolation dans le clan bleu est venue de Sophie Chauveau (34e, 9/10), solide sur les spatules pour une non-initiée du circuit de la Coupe du monde (26e temps de ski). Reste à espérer un réveil général des Tricolores sur le pas de tir à l'occasion de la poursuite, dès dimanche.

La renaissance de Vittozzi

On pensait volontiers que les sœurs Oeberg allaient cannibaliser les succès lors d’un début de saison orphelin des Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland. Que nenni. Si les skis ont une nouvelle fois bien répondu (meilleur temps de ski pour Elvira, 3e temps pour Hanna), les deux sœurs ont laissé trop de cartouches en route pour espérer lutter pour le podium. D’autre part, la symétrie entre les deux courses a été frappante. Une faute au couché, deux fautes au debout, et neuf petites secondes les séparant sur la ligne d’arrivée. Plus véloce, Elvira (12e) a grignoté quelques points sur son aînée Hanna (18e). Cette dernière perd même le dossard jaune au profit d’une revenante, Liza Vittozzi.

Complètement démobilisée ces dernières années, l’Italienne a retrouvé le sourire et des sensations dignes de celle qui a joué le gros globe lors de la cuvée 2018-2019. A cette époque-là, la Transalpine blanchissait les cibles avec aisance et progressait sur les spatules. Après des années d’errance, Vittozzi (2e, 9/10) semble enfin voir la lumière au bout du tunnel. Cinquième temps de ski, la nouvelle leader du général n’a été battue que par une Lisa Theresa Hauser parfaite face aux cibles (1e, 10/10). L’Autrichienne, troisième du général la saison passée, s’avance comme une cliente pour le gros globe. Rajoutez à cela une Denise Herrmann-Wick encore placée (6e, 9/10), et vous avez l’assurance de vivre une saison ardemment disputée. Ne manque plus que les Françaises pour que le tableau soit parfait.

