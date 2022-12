Le doublé sprint-poursuite pour Johannes Boe. Malgré trois fautes au tir, le Norvégien, toujours aussi impressionnant sur les skis, n’a pas été inquiété sur la poursuite à Kontiolahti (Finlande) et s’est imposé devant son compatriote Sturla Laegreid (+19.2) et Emilien Jacquelin (+47.3). Le biathlète dauphinois offre à la France son premier podium individuel en Coupe du monde cette saison.

Parti avec le dossard numéro 15, Fabien Claude a réalisé la belle remontée du jour en terminant à la septième place tandis que Quentin Fillon-Maillet, 10e, rentre pour la première fois de la saison dans le top 10.

Johannes Thingnes Boe lors de la pursouite de Coupe du monde à Kontiolahti, le 4 décembre 2022 Crédit: Getty Images

Trois fautes au tir

Il n’avait plus réalisé un doublé sprint-poursuite depuis Hochfilzen en décembre 2019. Johannes Boe s’est ainsi offert une 57e victoire en carrière en Coupe du monde, la 13e en poursuite au bout d’une course au cours de laquelle il aura fait cavalier seul.

Et pourtant, si le Norvégien a encore fait parler sa vitesse sur la piste (meilleur temps de ski), il n’a pas eu à s’arracher pour conserver sa première place malgré un 17/20 au tir. La faute à ses poursuivants qui n’ont pas su profiter de son 3/5 sur le dernier debout pour refaire leur retard. Sturla Laegreid (18/20) a certes une nouvelle fois démontré qu’il faudra compter sur lui cette saison mais a pioché sur la dernière cible quand Emilien Jacquelin (18/20), à force de tergiversation, est parti tourner à deux reprises.

Emilien Jacquelin vainqueur de la poursuite de Coupe du monde à Kontiolahti, le 4 décembre 2022 Crédit: Getty Images

Fillon Maillet progresse doucement

Le Français, troisième meilleur temps sur les spatules, auteur d’un sans-faute avant cela a pu malgré tout offrir le premier podium individuel au tricolore cette saison. Parti en 5e position, le Dauphinois a su se glisser dans un trio avec le Suédois Sebastian Samuelsson et l’Allemand Roman Rees avant de s’envoler grâce à sa réussite sur le pas de tir. Une réussite qui l’a fuit lors de son quatrième passage devant les cibles, sans quoi il aurait même pu espérer aller jouer la gagne.

De quoi lancer les Bleus qui continuent de truster les places d’honneurs. Après une 9e place sur l’individuel, Fabien Claude s’est offert un nouveau top 10. Parti avec le dossard numéro 15, le Vosgien a terminé à une belle 7e place (18/20) quand Quentin Fillon Maillet (17/20) rentre doucement dans sa saison. Le tenant du titre du gros globe est remonté de la 14e à la 10e place. Du mieux pour le Jurassien mais c’est encore loin de suffire pour aller concurrencer les Norvégiens.

Johannes Boe et Sturla Laegreid conservent leur première et deuxième place au général devant Rees et Samuelsson. Finalement quatrième et cinquième de la poursuite, l’Allemand et le Suédois terminent dans le top 5 pour la troisième fois en trois courses cette saison.

