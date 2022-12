Jour de premières à Kontiolahti. Partie en 16e position après un sprint qu’elle avait qualifié de "frustrant", Julia Simon a réussi une folle remontée lors de la poursuite 10km pour aller s’offrir la première victoire française de l’hiver en biathlon, dimanche en Finlande. Autrice du tout premier 20/20 au tir de sa carrière, la Tricolore a parfaitement géré sa course pour revenir sans s’affoler sur la tête avant de s’envoler toute seule à la sortie du dernier tir debout.

Elle s’impose finalement devant l’Italienne Dorothea Wierer (0 faute, + 11"9) et la Suédoise Elvira Oeberg (1, + 21"7) pour remporter la 5e victoire de sa carrière. Belle performance des autres Françaises, avec notamment la 6e place de Caroline Colombo (0, + 53"5).

Premier 20/20 en Coupe du monde pour Simon

Forcément, quand elle tire comme Dorothea Wierer, Julia Simon est difficile à battre. Elle qui est habituellement réputée pour ses qualités de fondeuses et de finisseuse a cette fois réussi la course parfaite, de A à Z. Pourtant, son sprint ne l'avait pas mise dans les meilleures conditions pour espérer une victoire sur la poursuite, avec une 16e place à 46" de Hauser. Mais l'Autrichienne a craqué au tir (3 fautes), laissant quatre filles de disputer la victoire : Julia Simon, Dorothea Wierer, la dossard jaune de leader de la Coupe du monde Lisa Vittozzi et l'étonnante Canadienne Emma Lunder.

Dans des conditions climatiques moins compliquées qu'on aurait pu le craindre (quelques tombées de neige qui ont ralenti la piste mais pas de quoi gêner le tir), les quatre filles n'ont pas su se départager dans les quatre premiers tours et tout s'est finalement sur le dernier tir du jour : le deuxième debout. En pleine confiance, Julia Simon a été la première à dégainer, mettant ainsi la pression à ses adversaires et enchainant les balles avec une réussite inédite. Un 20/20 en Coupe du monde, la Française ne l'avait jamais fait. Vittozzi et Lunder n'en ont pas été capables et seule Wierer est ressortie du stade en compagnie de la Tricolore. Pas pour longtemps.

Les Françaises au rendez-vous

Sur les skis, il n'y a pas eu photo entre les deux biathlètes (8" reprises par la Tricolore, quia en plus fini tranquille) et Julia Simon a même pu savourer les derniers mètres de cette poursuite, qu'elle aime décidément bien. Elle n'avait gagné qu'une seule poursuite de Coupe du monde jusqu'ici dans sa carrière, en 2019 et c'était déjà à Kontiolahti. Cette première victoire de la saison lui permet en plus d'effectuer une belle opération au classement général puisqu'elle revient à la 2e place avec 160 points, à seulement 25 unités de Lisa Vittozzi (4e de la poursuite). Mais la belle journée tricolore ne s'arrête pas là.

Partie en 24e position, Caroline Colombo a signé l'une des remontées du jour. La Pontissalienne, impeccable derrière la carabine, a haussé le ton sur les skis pour réussir la meilleure performance de sa carrière, avec la 6e place (+ 53"5). Même bilan pour Sandrine Chauveau (19e avec 3 fautes, + 2'25"0), qui ne cesse d'impressionner pour ses premiers pas en Coupe du monde et autrice du 7e temps de skis du jour. Mieux que Denise Hermann ou Ingrid Tandrevold, excusez du peu… Sans oublier les 22 places gagnées par Lou Jeanmonnot (25e, + 2'51"6) et les 13 gagnées par Anais Chevalier-Bouchet, remontée à la 12e place (+ 1'20"0) , malgré deux fautes. Mais ce dimanche était le jour de gloire de Julia Simon.

