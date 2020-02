Quelle course ! Grande dame de ces Mondiaux, Marte Olsbu Roeiseland s'est offert ce dimanche son 5e titre de la quinzaine au terme d'une énorme remontée sur la mass start. Seulement 22e et pointée à près d'une minute de Dorothea Wierer après les tirs couchés, la Norvégienne a déposé l'Italienne dans le dernier tour pour devenir la première biathlète à remporter 7 médailles mondiales dans une même édition. La Suédoise Hanna Öberg complète le podium. En difficulté jusqu'ici, les Françaises ont retrouvé des couleurs avec la 5e place de Julia Simon et la 10e place d'Anaïs Bescond.

Plus d'infos à venir...