L’équipe de France tient sa première médaille d’or à Antholz-Anterselva. Et elle n’est pas près de l’oublier. Dans un jour de grâce, sur les skis comme derrière la carabine (20/20), Émilien Jacquelin a remporté le titre mondial de la poursuite des Mondiaux. Et c’est en s’offrant le scalp de Johannes Boe, au prix d’un dernier tour et d’un finish ébouriffant, que l’Isérois est allé chercher cette victoire, la toute première de sa carrière. Inoubliable !

Martin Fourcade en a levé les bras. Quatrième à 46’’, le Français n’a pas eu sa médaille mais il a franchi la ligne d’arrivée comme s’il avait lui-même décroché la victoire. Pas sûr qu’il ait pu assister de loin au duel remporté par son jeune compatriote. Mais l’émotion l’avait gagné lui aussi.

Une course pour l'histoire

C’est une course amenée à rentrer dans la légende du biathlon français qu’à remporter Jacquelin, un écho au triomphe lointain de Vincent Defrasne, dans le rôle de David face au Goliath Ole Einar Bjoerndalen lors des JO de Turin 2006. Quatorze ans plus tard, à l’entame de la dernière boucle, Jacquelin s’est retrouvé à son tour dans le rôle du petit poucet face à l’ogre Johannes Boe. Alexander Loginov, vainqueur du sprint et finalement 3e de la poursuite, venait de perdre la tête en faisant sa seule et unique erreur de la journée. Une fenêtre dont ont profité Jacquelin et Boe, auteurs eux d’un sans-faute. Le début d’un mano a mano à haute tension.

