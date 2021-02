Elle était de plus en plus présente sur les podiums depuis quelques semaines. Lisa Theresa Hauser (20/20) a confirmé sa forme étincelante du moment en devenant, ce dimanche à Pokljuka, la reine de la mass start et la première championne du monde autrichienne de l'histoire. Derrière elle, un trio norvégien s'est battu dans le dernier tour pour les deux médailles restantes. Ingrid Tandrevold (19/20, +21") a décroché l'argent, et Tiril Eckhoff (17/20, +23") a réalisé un retour exceptionnel pour subtiliser la médaille de bronze à Marte Olsbu Roeiseland (19/20, +23"), au terme d'un sprint final de très haute volée.