Mondiaux d'Ostersund : Anastasiya Kuzmina remporte le sprint, les Françaises hors du top 20

Anastasiya Kuzmina le tient enfin. Déjà triple championne olympique, la Slovaque n'avait jamais remporté de titre mondial. C'est chose faite ce vendredi, à 34 ans. Suffisamment solide au tir (9 sur 10) et très rapide sur les skis (6e temps à 17'' de Denise Herrmann), Kuzmina a remporté le sprint des Mondiaux d'Ostersund en devançant la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold (+10'') et l'Allemande Laura Dahlmeier (+13''), toutes deux impeccables derrière la carabine. Au lendemain du raté du relais mixte (8e), l'équipe de France fait de nouveau grise mine. En l'absence d'Anais Bescond (malade) et Marie Dorin-Habert (retraitée), la meilleure des quatre Tricolores en lice est Célia Aymonier, seulement 23e à plus d'une minute de la tête. Un bilan désastreux qui ne laisse guère d'espoirs pour la poursuite de dimanche.

C'était un vrai paradoxe dans la carrière de Kuzmina. Si impériale en matière de sprint (deux titres olympiques à Vancouver et Sotchi, huit victoires sur 15 en coupe du monde), la Slovaque ne comptait qu'une médaille dans la discipline aux Mondiaux. C'était seulement du bronze, et ça commençait à dater (2011). Elle a donc enfin mis les pendules à l'heure pour remporter ce titre qui vient parfaire un palmarès auquel il ne manque plus qu'un gros globe de cristal (2e l'an dernier).

Vidéo - Les moments forts de la victoire de Kuzmina au sprint 01:23

Wierer prend le dossard jaune à Vittozzi

Des grandes favorites, Kuzmina est celle qui a su le mieux dompter le vent capricieux. Leaders au classement de la coupe du monde, les Italiennes Dorothera Wierer (10e à 33'') et Lisa Vittozzi (21e à 1'01'') ont failli dans cet exercice où elles sont habituellement infaillibles, commettant respectivement deux et trois fautes. Au général, Wierer profite d'ailleurs de la contre-performance de sa compatriote pour lui ravir le dossard jaune pour quatre points.

Idéalement partie, Kaisa Makairanen a chuté dans le 2e tour avant de commettre deux fautes au tir debout (12e à 34''). Même scénario pour Herrmann (la chute en moins), qui se classe 6e derrière deux Suédoises, Hanna Oeberg (+13'') et Mona Brorsson (+22''), une faute chacune. Les écarts demeurent faibles avant la poursuite. Les 20 premières concurrentes sont dans la même minute.

Bilan cauchemardesque pour les Bleues

Aucune Française ne fait partie de ce wagon-là. Les Bleues, qu'on sentait sur une pente glissante, ont signé leur plus mauvaise prestation de l'hiver. Derrière Aymonier, qui a laissé une belle opportunité de briller en lâchant deux balles au debout (23e à 1'05''), Anais Chevalier a sombré sur les skis (56e temps) alors qu'elle défendait sa médaille de bronze acquise il y a deux ans. Avec une seule erreur, elle est reléguée au 32e rang (+1'31''). Justine Braisaz a arraché le dernier billet qualificatif (60e à 2'34'') au terme d'une course cauchemardesque (5 fautes). Pour huit dixièmes, elle devance une autre biathlète des Saisies, Julia Simon (61e, 5 erreurs aussi), l'éjectant de fait de la poursuite. Une course vraiment à oublier pour les Bleues.